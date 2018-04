En ny kreativ kulturfestival er på vej til Smilets By, Aarhus.

Det skriver Århus Stifttidende.

Det er flere parter, der er gået sammen om at skabe en ny kreativitetskonference og kulturfestival på Sydhavnen i Aarhus. Festivalen med navnet 'This' løber af stablen første gang i september.

»Vi har skabt det her event, fordi vi simpelthen synes, vi har manglet det i Danmark - et tilbagevendende fagligt arrangement med internationale ambitioner, hvor folk fra erhvervslivet og fra den kreative industri kan mødes og udveksle. Vi rejser alle verden rundt for at lære nyt - nu vil vi udvikle det tværfaglige mødested på Sydhavnen i Aarhus,« siger Ronni Madsen, vice president for M2 Group og medlem af styregruppen for 'This' til avisen.

Festivalen er ifølge Stiften inspireret af den amerikanske kultur-, kunst- og mediefestival 'South by Southwest' i Texas. Målet er at skabe en kreativitetskonference for erhvervsliv og den kreative industri, som skal være den mest indflydelsesrige i Norden. Konferencen skal have en festivaldel som kan opleves af publikum.

'This' bliver afholdt første gang 13. og 14. september.

En billet koster 2495 kroner plus moms, hvis du vil med til konferencen, mens du slipper med 200 kroner, hvis du ønsker at deltage i festivalen.