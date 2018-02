I videoen herover ses Mina til tøndeslagning inden episoden på skolen.

Mille Bergs 9-årige datter blev blandt andet sparket i skridtet af en gruppe drenge, der ikke kunne lide hendes udklædning.

Det, der skulle have været en sjov fastelavnsfest på Lergravsparkens Skole i København, endte fredag som en voldsom og ubehagelig oplevelse for niårige Mina.

Pigen var klædt ud som nøgen dame, og det faldt en flok drenge så meget for brystet, at de overfaldt hende med slag og spark, og forsøgte at flå kostumet af hende med magt.

Det fortæller pigens mor, teaterleder og skuespiller Mille Berg, til BT og metroxpress.

»Det er et bemærkelsesværdigt og klovneagtigt teaterkostume, som Mina i flere år har haft et godt øje til. De havde lige haft en uges tema om sex og kroppen på hendes skole, og det bakkede mig op i, at det var en OK udklædning. Jeg havde slet ikke overvejet, at nogen kunne blive stødt i så voldsom grad. Vi havde snakket meget om, at folk nok villle komme hen og røre, men jeg er overrasket over, at det blev korporligt i en grad, hvor de prøvede at sparke hende i skridtet og hive kostumet af«, siger Mille Berg.

Skuespilleren, der er teaterleder på Teater Play, og har optrådt i et hav af teaterstykker og soloshows, skrev om episoden på sin Facebook-profil, og blev efterfølgende inviteret i Go' aften Danmark, hvor hun og datteren fortalte om oplevelsen. Det har fået folkedomstolen op af sofaen, og på facebook er der vild uenighed om, hvorvidt det er synd for familien, eller de selv er ude om det med sådan et kostume.

Det undrer Mille Berg sig over.

»I vores famile - og på skolen - er det ret normalt, at man er lidt fjollet og tør tage det på, man har lyst til. Især til fastelavn. Det er sørgerligt, at det ikke er i orden hos nogle mennesker. Jeg ville bakke lige så meget op om, at min datter kom klædt ud som en kæmpe tissemand, burkakvinde eller en burger. Hvis nogen blir stødt over det, er det dem, der har et problem«, siger hun til BT og metroxpress.

Familien har været i dialog med skolelederen på Lergravsparkens Skole, der lige nu holder vinterferie. Han forsikrer om, at der bliver taget hånd om hændelsen, når undervisningen genoptages på mandag.

»Jeg ønsker ikke, at det bliver en heksejagt mod drengene, for det kunne være hvem som helst, der reagerer på den måde. For mig handler det mere om, at problemet bliver italesat så vi måske kan undgå den slags fremover«, siger Mille Berg.

Hun har gennem en årrække registreret en hårdere og mere fysisk form for mobning på danske skoler, og ønsker, at man med dialog kan komme udviklingen til livs.

»De her drenge er ikke fra en anden kultur eller noget, det er bare drenge. Selvfølgelig reagerer drenge på store bryster, men mobning er generelt blevet fysisk. Jungleloven hersker i skolegården, og jeg har oplevet gennem mange år, at man skal ikke træde meget ved siden af, før den står på tæsk eller buksevand. Det er en meget god skole, vi er glade for at gå der, der er en god skoleleder, lærere og elever, men mobningen er langt voldsommere, end vi kan acceptere«, siger Mille Berg.

Datteren Mina har det under omstændighederne godt, og er heldigvis ikke blevet slået ud af episoden, oplyser Mille Berg.