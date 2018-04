Under overskriften »Sådan bliver du røvrendt som iværksætter« giver Berlingskes boganmelder Rune Selsing kun en enkelt stjerne til Jesper Buchs iværksætterbog 'All in - 10 konkrete råd til fremtidens iværksætter', men det er noget useriøst pladder, mener hovedpersonen selv.

'Som praktisk rådgivningsbog er »All in« en komisk ringe fiasko.'

Så hård er dommen fra Rune Selsing over JustEat-skaberen bog 'All in', der giver fremtidens iværksættere 10 konkrete råd til iværksætteri, og det har Jesper Buch selv svært ved at tage seriøst.

»Det er jo useriøst pladder, og jeg kan ikke andet end at grine af det. Han har jo ikke nogen forudsætninger for at anmelde en iværksætterbog, der henvender sig til unge iværksættere, så jeg ved ikke, hvad det er for noget fis,« siger Jesper Buch og tilføjer, at bogen har fået 4,5 stjerner ud af fem hos streamingtjenesten Mofibo.

I anmeldelsen omtaler Rune Selsing lettere sarkastisk nogle af de råd, som Jesper Buch giver i bogen. Blandt andet at man som iværksætter bør ansætte medarbejdere, man kan gå ud og spise med, og at man med fordel kan spille inspirerende YouTube-video for medarbejderen.

'De gode råd handler om at spille inspirerende YouTube-klip for medarbejdere, ansætte medarbejdere, som er værd at gå i byen med, holde ét socialt arrangement om måneden, at »møder IKKE er en undskyldning for at drikke kaffe og hygge sig«, at »handle i stedet for kun at tale«, og gå på pilgrimsrejse,' skriver Rune Selsing, inden han kalder rådet om nødvendigheden af at have en god kalender for bogens mest »absurde« råd.

Jesper Buch fastholder imidlertid, at der er tale om råd, som er brugbare for unge iværksættere.

»Jeg har sagt, at jeg kun vil drive forretning med mennesker, som jeg synes er sjove at være sammen med. Jeg bruger meget tid på mine forretninger og partnere, så det er vigtigt for mig, at jeg kan bruge tid sammen med dem, drikke en øl og have det sjovt med de folk. Jeg vil ikke være sammen med mennesker, som jeg ikke har det sjovt med,« siger Jesper Buch og fortsætter:

»Og hvis jeg ser et inspirerende YouTube-klip, så viser jeg det selvfølgelig til de mennesker, jeg har omkring mig«.

Af den grund synes Jesper Buch, der i øjeblikket er aktuel i DR-programmet 'Løvens Hule', at det er ærgerligt, at Rune Selsing latterliggør bogens råd.

»Jeg modtager dagligt mails fra unge iværksættere, der synes, at bogen har givet dem et spark bagi, og det er berigende. At der så er en fyr som Rune Selsing, der ikke kan sætte sig ind i det segment, som bogen er henvendt til, det er jo bare, sådan det er, og sådan er spillet. Jeg stikker næsen frem, og så får jeg en på tuden.«

Rune Selsings anmeldelse er trods den kun ene stjerne ikke udelukkende en kritik af bogen. Han skriver blandt andet, at det er svært ikke at blive berørt af historien om Jesper Buchs salg af JustEat, ligesom han beskriver den som værende et hudløst ærligt indblik i eventyret med JustEat.