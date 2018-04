Leder du efter et nyt job? Et madsted i Århus har slået et jobtilbud op på deres Facebook-side, og hvis du kan lide at spise sovs, så er det muligvis noget for dig, for lige nu kan du blive en såkaldt 'sovsesommelier'.

»Smag på sovs og få et 10-turs klip til stegt flæsk.«

Sådan lyder introen på jobopslaget som restauranten Klokken Aarhus har slået op.

Jobbet er meget simpelt - det går ud på at spise sovs.

På billedet, restauranten har slået op på sin Facebook-side, beskriver de deres kommende medarbejder som en, der skal:

- Elske sovs

- Spise meget sovs

- Udtale sovs som 'sovs' og ikke 'sauce'

Hvis man spiser Klokken Aarhus' persillesovs, så kan man blive belønnet med et klippekort på 10 gange stegt flæsk, når Klokken Aarhus åbner.

Det er altså nu, man skal slå til, hvis man har en forkærlighed for sovs og gerne vil have stillingen 'sovsesommelier'.

Men du skal skynde dig, hvis du er interesseret i jobbet, den rette profil bliver nemlig fundet torsdag d. 12. april og Klokken Århus giver vedkommende direkte besked.

Jobbet er dog kun for én dag.

