Har du har problemer med flybillet.dk? Så hører BT gerne fra dig. Skriv til sboa@bt.dk.

'Et trygt valg'. Sådan lyder sloganet hos rejsesøgemaskinen flybillet.dk, men det er der tilsyneladende delte meninger om.

Pludseligt forhøjede priser, uoverskuelige gebyrer, et bombardement af dyre til- og fravalg og uforudsete mellemlandinger er, hvad flere danskere har oplevet, når de har bestilt flybilletter via rejsetjenesten flybillet.dk.

En af dem er 42-årige Brian Jørgensen. I slutningen af 2016 benyttede han sig af flybillet.dk, da han ville tage sin familie med på ferie til Rom. Desværre kom familien aldrig afsted.

»En uge efter, at billetten var bestilt, fik jeg en mail fra flybillet.dk om, at min billet var ændret, så vi skulle mellemlande i Amsterdam og ville miste en hel dag af vores ferie. Det ville vi ikke gå med til, så jeg kontaktede flybillet.dk for at få mine 2.245,- tilbage, som jeg havde betalt for at flyve direkte til Rom uden mellemlandinger.«

Det skulle imidlertid vise sig at blive en noget besværlig proces. Flybillet.dk opkrævede nemlig et gebyr på 150 kroner per flybillet, der skulle refunderes, og Brian Jørgensen måtte således betale 450 kroner for at få sine penge refunderet for et produkt, som flybillet.dk ikke var i stand til at levere.

»Jeg var rasende, og det lugter af, at man tilbyder de billigste flypriser, og så ændrer man pludselig betingelserne, når billetten er solgt,« slutter Brian Jørgensen, som desuden måtte vente otte uger med at få sine penge igen.

For Anders Høj blev de mange gebyrer samt til- og fravalg hos flybillet.dk udslagsgivende for hans tur til Barcelona. Flybilletterne endte ganske enkelt med at koste langt mere end hos andre tjenester.

»Vi ledte efter billige flybilletter og faldt over dem hos flybillet.dk, men da vi kommer igennem bestillingsprocessen, har vi skulle tilføje det ene og det andet, og pludselig er billetterne blevet væsentlig dyrere, end der blev skiltet med,« fortæller han og tilføjer, at han derfor fandt et andet og mere »troværdigt« sted.

En hurtig søgning på Trustpilot viser, at Brian Jørgensen og Anders Høj langt fra er de eneste, der har haft problemer med flybillet.dk. For selv om mange lader til at være tilfredse med selskabet, så er der også en hel del, der kan berette om uforudsete gebyrer samt priser, der undervejs i bestillingsprocessen er steget.

TÆNK: Vi kender til flybillet.dk

Hos Forbrugerrådet Tænk er det langt fra første gang, man hører om flybillet.dk. Ifølge transportpolitisk rådgiver Vibeke Myrtue Jensen, har man de seneste år modtaget »relativt mange« henvendelser, der vedrører rejsetjenesten.

»Mange af dem går på, at de har lavet deres egen servicepakke, der koster omkring 300 kroner, og hvis man ikke køber den, så er der en række serviceydelser, som man ikke har adgang til. Vi er selv lidt i tvivl om, hvad pakken egentlig indeholder,« fortæller hun og tilføjer:

»Så generelt anbefaler vi, at man køber sine flybilletter direkte fra flyselskaberne og bruger de andre sider til inspiration. Fordelen ved at købe ved flyselskaberne er, at der ikke er uklarhed om ansvaret, og om hvilke betingelser man indgår købet på,« siger hun.

'Vi ønsker ikke at vildlede kunderne'

I en mail skriver kommunikationschef i hos flybillet.dk, Claes Tellman, at man ønsker at give kunderne de billigst mulige rejser, og at man sjældent modtager klager fra kunder over priser, der pludselig er blevet ændret.

»Hvis det er sket, kan vi næsten altid forklare, hvad der er sket og hvorfor. Nogle gange kan det være fordi, at der er få pladser tilbage, og de i mellemtiden er blevet reserveret af andre. Så kan der blive tale om en dyrere tur, men det vil man blive oplyst om.«

I bliver kritiseret for en uigennemskuelig bestillingsproces, hvor man bliver bombarderet med forskellige tilkøb og services, som man hele tiden skal sige nej til, og nogen mener, at I vildleder jeres kunder. Er der en årsag til, at man som kunde hele tiden skal til- og fravælge?

»Vi ønsker naturligvis ikke at vildlede vores kunder, for så har vi ingen kunder tilbage i fremtiden. Vores tjenester er yderst populære hos kunderne, ellers ville vi vikke tilbyde dem. De tillader kunderne kun at betale for flyveturen og derefter vælge, hvad de mere ønsker at købe. Vi ønsker at tilbyde så billige billetter som muligt, mens kunden er i stand til at bestille det, som kunden ønsker.«

Flybillet.dk oplyser, at der i Brian Jørgensens tilfælde har være tale om en misforståelse, og at man beklager dybt. De oplyser videre, at gebyret på de 450 kroner vil blive refunderet.