Rejsebureauet DaGama Travel blev tidligere på måneden erklæret konkurs. Nu er der godt nyt for de omkring 300 af selskabets kunder, der skulle være rejst med bureauet, skriver branchemediet standby.dk.

»Rejsegarantifonden er nu i gang med at udbetale erstatning til de cirka 300 kunder der skulle være rejst med DaGama Travel på et senere tidspunkt (datoen efter konkursen, red.). Når disse gæster har fået udbetalt deres tilgodehavender forventer vi stadig at udgiften til konkursen vil ramme de cirka 3,2 millioner kroner, vi forudså,« siger administrerende direktør for Rejsegarantifonden, Birgitte Fjeldhoff, til standby.dk.

Hun oplyser videre, at de kunder, der var på rejse, da konkursen fandt sted, nu er hjemme igen. De konkrete kunder havde forudbetalte billetter med rutefly – og dermed var de dækket ind under erstatning fra Rejsegarantifonden.

DaGama Travel, der altså nu er fortid, specialiserede sig i grupperejser til flere lande verden over.

Da bureauet gik konkurs, var der 67 kunder på rejse.

Først samme dag, som konkursen blev begæret, fik Rejsegarantifonden besked på, at de økonomiske problemer i DaGama Travel var så store, at der ikke var nogen anden udvej end konkurs, har Birgitte Fjeldhoff fra Rejsegarantifonden tidligere oplyst til BT.



DaGama Travel blev stiftet af Michael Andersen, der havde en fortid hos konkurrenten Albatros Travel. Selskabet havde 15 ansatte og 60 tilknyttede rejseledere, da konkursen blev begæret.

DaGama Travel oplyser på deres hjemmeside, at bureauet nu er lukket.

På hjemmesiden opfordres kunder, der har købt en rejse eller en flybillet, til at kontakte Rejsegarantifonden.

Det kan ske på tlf. nr.: 45 87 83 33 på hverdage mellem kl. 10.00 til 15.00. Eller på mail: info@rejsegarantifonden.dk

Foto: Screenshot: http://dagama.travel/ Foto: Screenshot: http://dagama.travel/

Har du købt en rejse hos DaGama Travel? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.