Sommeren 2018 bliver mindeværdig for Venstre-politikeren Mads Fuglede.

Den 46-årige Fuglede, der i offentligheden måske er bedst kendt som USA-ekspert, skal nemlig være far til juni, og det er hans 26 år yngre kæreste Maria, der bærer på guldklumpen.

Det afslører Mads Fuglede i et opslag på Facebook.

Mads Fuglede fortæller til BT:

»Jeg er ikke helt sikker på, at det er gået op for mig. Før jeg mødte Maria, havde jeg ikke troet, at jeg skulle have børn, så jeg har kastet al min kærlighed på min søsters børn. Det er den drøm, jeg ikke havde turdet håbe på.«

I politikerens Facebook-opslag kalder han barnet 'Whopper', men det skal man ikke tage så bogstaveligt. Parret er endnu ikke blevet enige om et navn, så indtil videre bliver 'Whopper' brugt.

Mads Fuglede har været kærester med 20-årige Maria i et år, efter de mødtes til en af politikerens foredrag. Aldersforskellen er stor, men det tager de ikke så tungt:

»Maria er meget yngre end mig, men jeg synes, at vi er blevet taget godt imod, og folk fokuserer heldigvis på, at vi har det så godt sammen,« fortæller den kommende far.

Mads Fuglede har skrevet blogs på BT, kommenteret i Berlingske og medvirket på TV 2 NEWS og i Radio24syv. Alt sammen om amerikansk politik.

I september blev han tilmed medlem af Folketinget for partiet Venstre, da partifællen Jakob Engel-Schmidt trak sig til fordel for et job som direktør for Niels Brock. Mads Fuglede var suppleant i Venstre, og derfor fik han altså pladsen i Folketinget.