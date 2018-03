Er du en af personerne på videoen, eller ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

'Muslimsk chikane er blevet hverdag!'

Med de ord starter byrådsmedlem og spidskandidat til folketingsvalget i Nordsjælland for partiet Nye Borgerlige (D), Mette Thiesen, sit islamkritiske Facebook-opslag fra mandag morgen, der sidenhen har affødt stor debat, chikane og en lang række af hårde kommentarer på kryds og tværs.

I opslaget retter Mette Thiesen skarp kritik af muslimer, som hun mener, chikanerer danskerne i deres eget land.

I opslaget har hun vedhæftet en video, der ifølge Thiesen skulle vise unge muslimske mænd, der larmer en sen søndag aften. Ifølge Mette Thiesen er videoen optaget i Værløse Bymidte lørdag aften omkring kl. 22.15.

Det har ikke været muligt for BT tirsdag aften at verificere videoens indhold eller at finde frem til personerne i videoen. De ses på lang afstand og i færd med at foretage det, der umiddelbart ligner en dans, mens musik spiller i baggrunden:

»Det, som jeg vil påpege i mit opslag, er, at vi igen og igen oplever respektløs opførsel fra unge muslimske borgere. Vi ser det jo ofte, mangel på respekt over for samfundet, mangel på respekt over for kvinder, det er det, jeg påpeger,« siger Mette Thisen til BT.

Som følge af opslaget er Mette Thisen røget ind i orkanens øje. Fronterne er således trukket op på begge sider af debatten, hvor skældsord, øgenavne og trusler flyver frem og tilbage.

På Facebook er der lavet opslag i en gruppe med over 90.000 medlemmer, hvor folk opfordrer andre personer til at ringe til Mette Thiesen og chikanere hende, ligesom der er oprettet flere escortprofiler og annoncer på Den Blå Avis i politikerens navn.

»Jeg synes, det er tankevækkende, at folk gør det her, fordi jeg påpeger et problem og er kritisk over for den respektløse adfærd fra uintegrerede, unge muslimer, som foregår. Så skal jeg trues til tavshed, og jeg skal chikaneres. Det er jo netop det, der er problemet, lige så snart man kritiserer islam, så skal man lægge øre til alt det her,« siger Mette Thiesen og tilføjer:

»Men jeg lader mig ikke true til tavshed. Jeg vil gerne sige til de unge, muslimske mænd, som primært er dem, der ringer til mig, at det kan godt være, at jeres chikane virker på jeres kvinder, men det gør det ikke på mig og danske kvinder.«

Ifølge Mette Thiesen selv, har hendes telefon ringet næsten 300 gange med chikanerende beskeder, siden hun lagde opslaget op mandag morgen. Hun fortæller, at hun blandt andet bliver kaldt for racist og nazist.

På Facebook-opslaget svarer flere af Mette Thiesens støttere hårdt igen på de ukvemsord, der sendes af sted mod politikeren.

'Det må snart være tiden de skal hjem hvor de hører til og det er ikke i Danmark,' skriver en, mens en anden skriver:

’Når de hører ordet arbejde så blir de syge.’

Men det er ifølge Mette Thiesen forståeligt, at flere svarer hårdt igen.

»Selvfølgelig vil jeg altid opfordrer til, at man holder en god debat, men jeg kan sagtens forstå de danskere, som føler sig frustreret over muslimers opførsel. Jeg mener, at det er vigtigt, at danskerne kan se, at der er et parti, der tager det her problem seriøst og ikke lader sig true til tavshed,« siger Mette Thiesen.

Hun mener, at det er vigtigt, at man lader kommentarsporet stå urørt, så folk bliver opmærksomme på, hvad man som borgerlig politiker bliver udsat for, når man kritiserer islam.

Foruden den megen chikane har Mette Thiesen også modtaget mange positive tilkendegivelser som følge af sit opslag, fortæller hun. Blandt andet mener hun at opleve, at mange borgere har rettet henvendelse til hende med pointen om, at det er vigtigt, at hun sætter fokus på integrationsspørgsmål i Danmark.

»Jeg er samtidig glad for den enorme opbakning, jeg modtager, fordi borgerne skal kunne se, at der er nogle, som tør adressere den her problematik,« siger Mette Thiesen.

Mette Thiesen forklarer, at hun har anmeldt chikanen til politiet.

