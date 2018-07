Der er blevet lukket for adgang til den danske ø Æbelø ud for den nordfynske kyst. Det sker grundet tørke og dermed brandfare.

Æbelø ligger i Kattegat og er en stor turistattraktion med ubeboet strand, natur og skov, men du må altså vente noget endnu, hvis du vil opleve øen.

Det skriver VisitNordfyn på deres hjemmeside.

Lukningen sker efter, at Fyns Politi i sidste uge måtte tage turen fra havnene i Bogense og Otterup for at komme ud til Æbelø, hvor en gruppe unge havde tændt et bål på trods af afbrændingsforbuddet.

Åben ild i tørken er farligt, og det er da også grundet borgernes sikkerhed, at øen nu er lukket:

»Det er primært af hensyn til folks sikkerhed, at vi har lukket øen. Tidligere har vi gjort det på grund af ynglefugle, men nu er der særlige på grund af tørken, der gør, at vi lukker for al adgang på grund af brandfare,« siger Sandra Arvidson, der er biolog i Natur og Miljø i Nordfyns Kommune, til TV2/Fyn.

Æbelø er én ud af 20 ubeboede danske øer, men besøger du den, kan du se nogle huse og resterne af en skole fra dengang, hvor der boede omkring 40 mennesker på øen.