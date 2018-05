Biomedicineren Jens Christian Skou er død i en alder af 99 år, oplyser Aarhus Universitet.

Nobelpristageren Jens Christian Skou er død. Han sov stille ind i en alder af 99 år, oplyser Aarhus Universitet.

Jens Christian Skou er den seneste dansker, der har modtaget Nobelprisen.

Det skete i 1997, hvor han modtog prisen i kemi for sin opdagelse af den såkaldte natrium-kaliumpumpe, der er nødvendig for at få nerveceller til at fungere.

Videnskabsmanden voksede op i Lemvig, men læste medicin på Københavns Universitet.

I 1947 blev han lektor på Fysiologisk Institut ved Aarhus Universitet, som han var knyttet til lige siden.

Selv om han blev pensioneret i 1988, havde han indtil for få år siden stadig kontor på universitetet.

Og i 2015 fik han i en alder af 96 år optaget sin sidste videnskabelige artikel i Journal of Psychiatric Research.

Jens Christian Skou, der også har modtaget Leo-prisen og Novo-prisen, ville være fyldt 100 år i oktober.

I samme måned bliver Aarhus Universitets Institut for Biomedicins nye tilbygning indviet, og den får navnet "Skou-bygningen" til ære for universitets første nobelprismodtager.

/ritzau/