Sidste fredag blev 700 medarbejdere sendt hjem fra den danske møbelfabrik Tvilum-Scanbirk uden forklaring eller vished om deres jobsituation.

Det skriver TV2 Østjylland.



Det viste sig senere, at fabrikken, der beskæftiger 595 medarbejdere i Danmark, var gået konkurs.



Men fredag aften kom der en redning til fabrikken og de nedslåede medarbejdere.



En investorgruppe gik sammen om at overtage Tvilum-Scanbirk, der har fabrikker i Fårvang, Kjellerup og Polen.



I alt har de formået at redde 504 arbejdspladser.



Det glæder fabrikkens tillidsmand Frank Andersen, der tog medarbejderne med på en kro for at fejre den fantastiske nyhed:



»Jeg synes, det er fint nok, at der er så mange, der bliver, men det er ikke fint for dem, som det går udover,« siger Frank Andersen og tilføjer, at det dog kunne have været meget værre.



Hovedinvestoren er møbelvirksomheden Viking Trading ApS. Derudover er stifterfamilien bag Tvilum-Scanbirk og den administrerende direktør i fabrikken en del af investorgruppen.