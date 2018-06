Torsdag faldt der dom i en opsigtsvækkende retssag, der handler om, hvilket af to danske slotte der skal have lov til at kalde sig Kokkedal Slot.

Og dommen faldt ud til slottet ved Brovsts fordel, der altså nu har eneret på navnet ’Kokkedal Slot’. Det afgjorde Sø- og Handelsretten torsdag.

Det var ellers det nordsjællandske Kokkedal Slot, der er ejet af milliardæren Mikael Goldschmidt, der havde taget sagen i retten, da han ville have ophævet varemærkeregistreringen Kokkedal Slot, som altså ligger hos Kokkedal Slot i Brovst i Nordjylland. Kokkedal Slot i Brovst er ejet af Gorm og Ann Vibeke Lokdam.

Det var Mikael Goldschmidts ønske, at Ankenævnet for Patenter og Varemærker skulle indrømme, at der var blevet begået en fejl, da Kokkedal Slot i Brovst fik registreret sit varemærke i 2008, men den kendsgerning omstødte Sø- og Handelsretten altså ikke.

»Efter oplysningerne i sagen kan ejendommen Kokkedal Slot i Brovst føre sin historie tilbage til middelalderen. Det er ubestridt, at ejendommen i hele sin kendte historie har haft navnet Kokkedal Slot. Selvom ordet 'Kokkedal' i sig selv er en geografisk betegnelse for et byområde i Nordsjælland, og ordet "slot" betegner en bestemt ejendomsform, må ordene "Kokkedal Slot" vurderet samlet således anses for det særegne navn på varemærkeindehaverens faste ejendom i Brovst, som har særpræg for de varer og tjenesteydelser, som mærket er registreret for« konstaterer rettens tre dommere ifølge Nordjyske.