Det er usympatisk, hvis man som virksomhedsejer bevidst flytter til udlandet for at undgå det høje, danske skattetryk.

Det mener den danske mangemillionær og stifter af Jubii, Martin Thorborg.

»Hvis du bor i Danmark og tjener penge, betaler skat og så flytter et andet sted hen, skal du da have lov til det. Men hvis du laver alle mulige konstruktioner for at slippe for at betale skat i Danmark , så er det ikke så sympatisk,« siger Martin Thorborg til BT.

Hans udmelding kommer i kølvandet på, at Jysk-grundlæggeren Lars Larsen i et stort interview med BT i weekenden udtalte, at »de er nogle forrædere, dem der tjener en masse penge i Danmark og så stikker af til udlandet.«

Efterfølgende har Saxo Bank-ejer Lars Seier Christensen kritiseret Lars Larsen for at generalisere.

'Mon ikke vi hellere skal vænne os til, at vi lever i en global verden, hvor der stadig er frihed til at bevæge sig personligt og forretningsmæssigt over grænserne?' skrev Lars Seier Christensen på Facebook søndag.

Martin Thorborg kan både forstå Lars Larsen og Lars Seier Christensens holdning, men påpeger, at skattespørgsmålet ifølge ham ikke er så sort-hvidt. Han har selv tidligere boet i Florida i fire år, hvor han i den periode både betalte skat i Danmark og USA, fordi han både arbejdede i USA, men stadig havde virksomheder i Danmark. Og selvom han ihærdigt prøvede at gøre alle myndigheder glade, var det en jungle.

»Jeg har mærket det på egen krop, da jeg betalte Deloitte 250.000 om året for at sikre, at jeg ikke gjorde noget forkert. Jeg ville holde de amerikanske og danske skattemyndigheder glade, men selv en kvart million om året var ikke nok til den rådgivning, og jeg sad med en fornemmelse af ikke at vide, om jeg snød nogen, men jeg kunne aldrig få et klart svar. Derfor er verden utrolig kompleks efterhånden,« siger Martin Thorborg og tilføjer:



»Jeg synes rent moralsk, at Lars Larsen har en god pointe, men jeg har også respekt for, at det kan være så komplekst, at det kan være svært at finde ud af,« siger Martin Thorborg.

Han kunne godt have valgt at hive sine virksomheder ud af Danmark for på den måde at slippe for den høje skat, men det mente han ikke, var det rigtige at gøre.

»Det er værdier, der er skabt i Danmark, så de skal også blive her,« siger Martin Thorborg og tilføjer:

»Min grundholdning er også, at når det ringer på min dør, vil jeg vide 100 procent sikkert, at det ikke er politiet. Jeg spiser mig mæt, kører i en stor bil og har et dejligt liv, og jeg vil ikke gamble, men hellere være sikker på ikke at komme i problemer,« siger han.

Martin Thorborg er i dag administrerende direktør i firmaet Dinero, der laver gratis regnskabsprogrammer til små virksomheder, ligesom han med egne ord er 'passioneret serieiværksætter'. Derudover holder han foredrag i hele landet.