Danske Spil måtte i weekenden udsende en efterlysning for at finde den heldige dansker, der havde vundet andenpræmien på 14.735.055 kroner i Eurojackpot.

Det gav pote. Mandag fandt man frem til vinderen, som viste sig at være en mand i 50’erne fra Kerteminde på Fyn. Han fortæller til Danske Spil, at han begyndte at småpanikke, da han læste, at vinderkuponen var blevet købt i hans stamkiosk.

»Jeg plejer kun at tjekke mine kuponer, når jeg køber nye, men jeg kunne ikke rigtig dy mig, så jeg tjekkede tallene derhjemme om søndagen. Jeg havde haft sådan en uro i kroppen, siden jeg læste den artikel,« fortæller den heldige fynbo.

Og ganske rigtigt var der de fem rigtige vindertal plus to stjernetal, der skulle til, på hans kupon.

»Jeg måtte have fat i min kone, og have hende til at se med. Og så stod vi ellers bare der med åben mund,« siger han og tilføjer, at han og konen slet ikke har vænnet sig til tanken om at være mangemillionærer endnu.

De er dog allerede begyndt at spekulere over, hvad de mange penge skal bruges på. Men det er, som om de sidder fast i lommen.

»Jeg sad for sjov og kiggede på biler - men det var, ligesom om jeg endte med at kigge på dem til 50.000 kroner. Det er som om, at man er bange for, at pengene bare smuldrer væk fra en. Så jeg er nærmest blevet mere nærig end før,« griner vinderen.

Lige nu og her står han egentlig kun og mangler nogle nye fælge til sin cykel. På længere sigt har han dog altid drømt om at eje en landejendom med tilhørende jord. Det kan nu blive en realitet.

Og så har parret også nogle børn. De ved dog endnu ikke, at deres forældre er blevet millionærer.

»Det er ikke fordi, vi ikke vil sørge for, at de får del i præmien. Men de har en alder, hvor det er svært for dem at holde på hemmeligheden. Så den situation vil vi ikke sætte dem i,« siger manden og understreger, at vil forblive anonym.