En dansk mand i slutningen af 40’erne vandt 13 millioner kroner i Eurojackpot i ferbruar i år. Han er ikke i tvivl om, at han har fået et bedre liv, men der én vigtig ting, der mangler.

»Altså jeg sidder tit i min lejlighed og kigger ud af vinduet og tænker: ‘Hvor er det bare fedt’. Jeg kan gøre lige præcis, som jeg vil, fordi jeg har vundet så mange penge,« siger han i et interview med Danske Spil, som har fulgt op på den heldige vinder efter tre måneder.

Manden bor i Albertslund og har hidtil levet en tilværelse som førtidspensionist, så de mange millioner faldt på et tørt sted. Han har alligevel formået at holde hovedet koldt, og indtil videre har han ikke engang brugt en halv million.

»Jeg har købt en bil – en ny Skoda Rapid, som jeg er rigtig glad for. Og så har jeg brugt penge på en ny skjorte, et par nye bukser og et par sko. Og jo! Et fiskehjul til min fiskestang,« siger han og slår fast, at han kun vil bruge sine penge med omhu.

Stadig single

En bil og noget nyt tøj er dog ikke helt nok til at udfylde et stort afsavn, den nyslåede millionær har i sit liv. Han er single og har været det i mange år. Derfor er hans største ønske at finde en kæreste, som han kan flytte ind i et parcelhus med sammen med sin hund.

»Jeg har længe ledt efter kærligheden. Den sidste kæreste, jeg havde, var i folkeskolen. Siden da fik jeg for travlt med arbejde og alt muligt andet. Og så er tiden bare gået. Men det er ikke så nemt, synes jeg,« siger han.

Han holder dog hovedet højt:

»Min hund er virkelig fin og en værre charmør. Så damerne er helt klar på at tage ham med hjem med det samme. Men mig gider de sgu ikke have. Haha. Det er der jo ikke noget at gøre ved. Jeg leder videre. Det kommer nok en dag.«

Fredag blev der trukket endnu en dansk vinder i Eurojackpot, men ejeren af de 14,7 millioner kroner har endnu ikke meldt sig.