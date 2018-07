En million kroner kan lynhurtigt forsvinde.

Det har en anonym mand i 30'erne måttet sande, efter han for nogle uger siden vandt én million kroner.

Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

Den pågældende mand, der kommer fra Nordfyns Kommune, vandt millionen på Lottos Millionærgaranti, og et par uger efter gevinsten kom i hus, er pengene så småt forsvundet.

»Vi har aldrig fået noget forærende. Så at man lige pludselig vinder en million. Det er slet ikke til at forstå. Det er vist heller ikke sunket helt ind endnu, selvom vi jo næsten har brugt alle pengene,« fortæller manden.

Pengene er blevet brugt på betale lån ud på han og konens hus, mens de regner med, at de sidste kroner, de endnu har tilbage, skal bruges på en bryllupsrejse, selvom det er otte år siden, at de blev gift. Derudover par parret kastet lidt penge efter familien.

»Vi købte en sparegris til hver af vores nærmeste familiemedlemmer, og så fik de hver en kuvert med et pænt pengebeløb til at putte i den. Det var en dejlig fornemmelse at kunne give dem noget ud af det blå. Det havde de slet ikke set komme,« lyder det fra manden.