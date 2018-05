Børn og unge risikerer grimme ar og kroniske smerter, når de leger med salt og is i velkendt challenge, siger læge Jerk W. Langer.

Dumme internet-challenges er tilsyneladende kommet for at blive, og i den seneste tid er vi blandt andet blevet 'begavet' med 'hot water challenge' og 'deodorant challenge', som begge kan have meget ubehagelige konsekvenser for deltagerne.

Og nu er der igen grund til bekymring, efter 'salt og is-challenge' er begyndt at sprede sig som en steppebrand på sociale medier.

Det skriver VT.com.

Udfordringen går i al sin enkelthed ud på at strø salt på sin arm, hvorefter man presser isklumper eller isterninger mod samme sted på armen.

Den kan snyde nogle, fordi det umiddelbart kan virke uskadeligt at lege med salt og is, men i realiteten kan det få konsekvenser, som vil følge deltagerne resten af livet, siger læge Jerk W. Langer til BT og metroxpress.

»Det er en såkaldt eutetisk blanding. Salten trækker varmen ud af isen, hvilket får noget af isen til at smelte, men resten af isen bliver koldere. Når man lægger en isklump på minus 10 grader mod huden og gør det, bliver isen så kold, at det svarer til at holde en tændt lighter mod huden. Der er principielt tale om en forbrænding,« siger han.

Isen bliver ifølge Wikipedia omkring 18 minusgrader under den eutetiske blandingseffekt, og der opstår derfor hurtigt forbrændinger på huden, der både er særdeles smertefulde, og kan give varige smerter og ar.

Udfordringen går ud på netop at udholde disse smerter - jo længere tid, man kan holde til det, jo bedre - men jo værre bliver skaderne også, formaner Jerk W. Langer:

»Hvis man overvinder smerterne, bliver man følelsesløs, fordi nerverne bliver bedøvet. Så mærker man ikke, at man får tredjegradsforbrændinger og ødelægger sin hud hele vejen igennem. Det giver varige skader på nerverne og ar. Det gør også, at man kan blive kronisk følelsesløs eller få kroniske smerter,« siger han.

Derfor lægger han heller ikke fingrene imellem, når han skal beskrive sin mening om udfordringen.

»Det er helt vanvittigt at gøre. Jeg er med på, at manddomsprøver er en del af vores kultur, men det er fuldstændigt tåbeligt at risikere kroniske ar og smerter,« lyder lægens vurdering.