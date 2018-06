Camilla Sacre-Dallerup. Ringer der en klokke ved det navn? Formentlig ikke. Men den danske kvinde er en kæmpe stjerne på den anden side af Jorden.

I New Zealand bliver den 44-årige Camilla Sacre-Dallerup stoppet på gaden, men i Danmark kender ingen hende.

For når newzealænderne tænder for fjernsynet søndag aften, kan de se den danske kvinde være dommer i den newzealandske udgave af ’Vild med dans’, som hedder ’Dancing with the stars’, skriver TV 2.

Men det er ikke helt tilfældigt, at lige netop hun er udvalgt til at være dommer i det monster populære program i New Zealand.

Allerede som tre-årig begyndte Camilla Sacre-Dallerup at danse i sin hjemby Aalborg, og som 12-årig blev hun juniormester i latindans.

For 23 år siden flyttede den 44-årige danske danser så fra Danmark, dengang var hun kun 21 år. Hun ville ud at gøre dansekarrierer med sin daværende partner, nemlig den newzealandske danser Brendan Cole.

De to flyttede til Storbritannien for at danse, og i 2003 blev duoen spurgt, om de ville med i det britiske Vild med dans, hvor hun skulle oplære lokale berømtheder. Her nåede hun at være med i seks sæsoner, hvor hun blandt andet vandt med skuespilleren Tom Chambers. 11 millioner britiske seere så hende dengang vinde.

Efterfølgende smed hun danseskoene på hylden og dansede kun for sjov.

Men pludselig blev hun tilbudt en dommerrolle i New Zealands Vild med dans, og det fortæller hun, at hun ikke kunne sige nej til.

I New Zealand følger knap en million seere lige nu med i tv-programmet, og her bliver hun ofte genkendt, når hun er ude at handle

»Det er så mærkeligt. Jeg har altid drømt om at lave noget i Danmark, for det er her, jeg føler, jeg hører til. På en eller anden måde er det ret mystisk, at jeg arbejder så meget i andre lande, men ikke i det land, jeg kommer fra,« siger Camilla Sacre-Dallerup til TV 2.