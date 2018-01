Vi kender ham først og fremmest som den højlydte stand-up’er med de skæve grimasser og sjove punchlines.

Men Jan Gintbergs livshistorie rummer langt mere end blot fortællingen om en komiker, der har fået danskerne til at græde af grin fra Sønderjylland til Nordsjælland.

I et stort og personligt interview med Euroman fortæller han for første gang om sin opvækst som barn af en psykisk syg mor.

Jan Gintberg voksede op på gården ‘Storkedal’ i den lille by Lynge i Allerød Kommune. Barndomshjemmet var ifølge ham selv domineret af en kolerisk og hidsig far, Børge Gintberg, der styrede familiens svineproduktion. Moren, Jonna Gintberg, der var folkeskolelærer, beskriver han som en underholdende og social kvinde, der elskede fester og samvær med venner og familie.

Men familiens liv tog en drejning, da hun blev ramt af psykisk sygdom. Det begyndte, da Jan Gintbergs mormor døde efter længere tids sygdom, hvilket kastede moren ud i et følelsesmæssigt kaos med flere nervøse sammenbrud. Hun begyndte også i perioder at lide af vrangforestillinger. Jan Gintberg fortæller blandt andet om en episode, hvor hun havde overbevist sig selv om, at gårdens fodermester var selveste Frelseren, Jesus.

Jan Gintberg, der er født i 1963, var omkring fem år, da Jonna Gintberg første gang måtte indlægges. Efterfølgende kom hun tilbage til sit arbejde, hvor hun var en velfungerende lærer. Men sygdommen fortsatte med at kaste en skygge over hendes sind.

»Der var trukket et gardin af følelsesløshed ned over hende. Det var en væsensforandring. Jeg følte, jeg havde mistet min mor, som jeg kendte hende. Når hun kom hjem fra skolen, kunne hun blive siddende i bilen ude i carporten i flere timer. Hun sad der bare. Hvis jeg gik ud og spurgte, om hun ikke kom ind, fik jeg et fjernt svar, hvis hun var inde i sådan en periode. Så var hun et skelet, der gik rundt. Helt apatisk,« siger Jan Gintberg til Euroman.

Påvirkede ægteskabet

I interviewet fortæller Jan Gintberg også, at morens psykiske sygdom var svær for faren at håndtere. Hans frustration, over ikke at kende sin kone mere, resulterede ofte i skænderier.

»En dag, min far var i tømmerhandlen, bestilte min mor nogle mennesker til at komme med en motorsav og fælde fire-fem træer i haven og det store træ på gårdspladsen. Min far blev rasende, da han så det. ’Jamen, vi har da altid snakket om, at der skulle være lidt mere lys,’ sagde min mor. Sådan var det hele tiden. Hverdagen var fuld af postulater, tågesnak og en stemning af irrationalitet.«

Med tiden gled ægteparret længere og længere væk fra hinanden, og til sidst levede de kun sammen, fordi ingen af dem havde råd til at bo alene.

Moren fik aldrig stillet en diagnose. Hun ville ikke selv erkende, at hun var syg. Men i dag ville hun nok være blevet betegnet som skizofren, mener Jan Gintberg.

Jan Gintbergs ældre søskende havde han ikke meget kontakt til i barndommen. Den ni år ældre storesøster var i en længere periode bosat i Frankrig, hvor hun arbejdede som au pair, mens storebroderen tilbragte meget af sin tid på gymnasiet i Frederikssund.

Ville være landmand

Selv var han på ingen måde interesseret i en gymnasial uddannelse. Drømmen var derimod at blive landmand. Derfor startede den unge Jan Gintberg på Kalø Landboskole, og efterfølgende tog han en bachelor i jordbrugsvidenskab på Veterinær- og Landbohøjskolen på Frederiksberg, hvor han studerede fra 1990 til 1994. Det var blandt andet her, at han mødte Frank Hvam, som læste til dyrlæge på den modsatte side af gaden. De medvirkede begge i landbohøjskolerevyen.

At stå på en scene og få folk til at skraldgrine var en helt særlig følelse, og det var også den, der fik ham til at opsøge stand-up-klubben DIN’s i indre København i slutningen af 80’erne. Her var blandt andre Casper Christensen blandt komikerne, der underholdt gæsterne.

Jan Gintberg blev senere nummer tre ved DM i stand-up, og det blev starten til en lang karriere som komiker med et CV, der rummer talrige oneman-shows og værtsroller i radio- og tv-programmer. Det første store gennembrud kom som stand-up-komiker i 1997, da han var medvirkende i Tæskeholdet på P3.

Senere har Gintberg bl.a. vundet flere priser for sin programserie ‘Gintberg på kanten’.

Som komiker har han haft de fleste emner oppe at vende, når han står med mikrofonen i hånden - også personlige aspekter som det anstrengte forhold til faren, og datteren der har Downs Syndrom. Men emnet psykisk sygdom har han haft svært ved at få ud over scenekanten, selv om han har forsøgt sig med det efter morens død. Alligevel føler han, at hun har givet ham noget med, når han står foran publikum:

»Jeg har fundet ud af, at noget af det sjoveste, der kommer ud af kæften på mig, er, når jeg optræder som et vanvittigt menneske. Jeg siger nogle ting, som er uden for kontekst, hvor jeg bagefter tænker: 'Hvor fanden kom det fra? Jeg tænker som en sindssyg. Uden at være syg',« siger Gintberg til Euroman.