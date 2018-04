Ovenfor ses en episode, hvor en ulv var på madjagt i et hollandsk villakvarter.

Den kendte danske tv-kok Nikolaj Kirk langer ud efter miljøminister Esben Lunde Larsen (V) i debatten om ulve i Danmark.

Det sker, efter en 66-årig mand mandag eftermiddag blev anholdt og sigtet for at skyde en ulv, der er fredet, på en mark øst for Ulfborg i Vestjylland.

Efter anholdelsen har Esben Lunde Larsen gentaget sin holdning om ulve over for Ritzau. Han mener, at ulve i Danmark er problem.

Når man sidder som minister, bør man være seriøs og kunne forklare folk nøgternt, hvad ulven er for en størrelse i stedet for at smide frygt-kortet Nikolaj Kirk, tv-kok

»Helt generelt mener jeg, at ulven volder problemer i egne af Danmark, og jeg forstår godt, at folk, der bor tæt på ulven eller har husdyr, bliver bange,« sagde ministeren tirsdag til Ritzau.

Nikolaj Kirk, der blandt andet er kendt fra tv-programmet 'Nak og Æd', mener, at miljøministeren blæser en unødig frygt op om ulven i Danmark.

»Ministeren har været med til at blæse frygten op i stedet for bruge den viden, vi har om ulve. Når man sidder som minister, bør man være seriøs og kunne forklare folk nøgternt, hvad ulven er for en størrelse i stedet for at smide frygt-kortet,« siger Nikolaj Kirk og mener, at man bør kigge på erfaringerne fra vores EU-medlemslande.

0 angreb i Tyskland

I Tyskland har der ifølge Danmarks Naturfredningsforening været ulve siden år 2000, og bestanden vokser fortsat. Der har ikke været ét eneste eksempel på angreb på mennesker i Tyskland i den periode. Det er også herfra, at ulvene i Danmark er vandret til fra.

Derudover er Danmark både juridisk og moralsk forpligtet - via EU's habitat-direktiv - til at være en del af den europæiske forvaltning af ulvene.

Da der ikke er fastsat jagttid på ulve i Danmark, må de ikke jages. Derfor er den 66-årige mand fra Ulfborg sigtet for flere overtrædelser af jagtloven og artsfredningsbekendtgørelsen.

Esben Lunde Larsen slog tirsdag fast over for Ritzau, at han ikke går ind for selvtægt. Men ministeren ser gerne, at det skal blive lettere at regulere bestanden af ulve, der skaber problemer.

Forståelig frygt

Ulven blev fundet skudt på en mark øst for Ulfborg. Det er netop her, at en han- og en hunulv sidste år dannede par og fik op til seks hvalpe. Samtidig har flere borgere det seneste år udtrykt utryghed ved at færdes i naturen. Og mandag så en ny ulvekritisk forening - Ulvefrit Danmark - dagens lys.

Nikolaj Kirk har forståelse for, at folk kan være bange for ulven, men han mener, at det beror på uvidenhed.

»Selvfølgelig skal vi tage landmændene og borgerne, der er bange, alvorligt. Men vi må ikke blæse frygten endnu mere op,« siger han og peger på, at medierne også har en rolle at spille:

»Når talsmænd mod ulve får lov til at udtale sig til medier, bliver det ofte til en historie om 'den store stygge ulv',« siger Nikolaj Kirk.

Nikolaj Kirk har samtidig ytret sig om emnet på Facebook.