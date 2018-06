En dansk, efterlyst Syrien-kriger har kæmpet for Islamisk Stat og vil nu retsforfølges i Danmark. Da politiet ikke vil give ham et pas, er han på fri fod i Tyrkiet. »Absurd,« siger forsvarsadvokat

En dansk Syrien-kriger med kurdisk baggrund, der er sigtet og efterlyst for terrorisme – men i 15 måneder har været på fri fod i Tyrkiet – har siden oktober 2017 forsøgt at komme hjem til Danmark. Den 24-årige mand vil fremstilles for en dommer, hvor han vil tilstå, at han i 2013 tilsluttede sig Islamisk Stat og i knap to år kæmpede for terrorgruppen.

Det oplyser Radio24syv.

Den 24-årige SK, hvis fulde navn retten har nedlagt forbud mod at nævne, vil tilstå, at han rejste til Raqqa i Syrien med det formål at tilslutte sig Islamisk Stat. Han vil tilstå, at han ved ankomsten til Syrien fik frataget sit danske pas og siden udfyldte en særlig 'indmeldelsesblanket' til Islamisk Stat, hvor han blandt andet skulle vælge, hvorvidt han ønskede at være 'kriger' eller 'selvmordsbomber.'

»Jeg valgte at være kriger. Selvfølgelig. Det var ikke mig at være selvmordsbomber. Det var ikke det, jeg kom for. Jeg kom for at være kriger. Jeg kom for at kæmpe,« siger den 24-årige SK i et interview med Radio24syv. Han fortæller, at han indgik i en kamp-brigade for Islamisk Stat.

»I Islamisk Stat er du enten ved fronten eller i byen. Hvis du er ved fronten, så bor du sammen med alle dem, der holder vagt ved fronten. I byen er du sammen med din brigade. Jeg blev sendt til fronten, og så går det på skift. To eller tre uger ved fronten og så fortsætter det sådan, på skift,« siger den 24-årige SK, der kæmpede for Islamisk Stat i både Syrien og Irak.

Hjernevasket af had

SK voksede op på Københavns Vestegn, inden han som 19-årig tog afsted for at 'kæmpe mod de vantro.'

»Dengang var jeg glad for, at jeg var taget afsted. Det var ens drøm. Tage ned og være kriger og være en helt – kæmpe mod de vantro,« siger SK, der fortæller, at han 'elskede selve det, som Islamisk Stat stod for', og at han dengang havde den tanke, at 'vi' – Islamisk Stat – 'skal styre hele verden'.

»Vi skal have et islamisk kalifat. Og de vantro er bare en barriere for dig,« forklarer SK til Radio24syv. Han kalder sig selv 'hjernevasket af had,' allerede inden han tog afsted.

»Du begynder at hade alt; Danmark og befolkningen, og samtidig har du også jihadist-tankegang, hvor du ser en masse videoer af hellige krigere, og så ville man også gerne rejse ned og gøre som dem. Drivkraften var virkelig had. Had, det er så stærkt og kan gøre alt,« siger SK til Radio24syv.

Den nu 24-årige SK blev ved et grundlovsforhør ved retten på Frederiksberg i København i april 2016 sigtet for overtrædelse af straffelovens § 114 om terrorisme ved at have tilsluttet sig Islamisk Stat. Her blev han efterfølgende fængslet in absentia, uden at være til stede, efter at kopier af de særlige IS-indmeldelsesblanketter, fundet på slagmarken i Syrien, blev overdraget til dansk politi. SK var én af 17 danske Syrien-krigere på listen. Han er i dag efterlyst kloden over.

På fri fod i Tyrkiet

I december 2016 lykkedes det SK at komme fra Syrien ind i Tyrkiet, hvor han blev anholdt af tyrkisk politi og tilbageholdt indtil den 2. marts 2017, hvor han blev løsladt.

Siden da, i nu 15 måneder, har han været på fri fod i Tyrkiet, uden at kunne vende tilbage til Danmark. Han er både dansk og tyrkisk statsborger, og da de tyrkiske myndigheder i denne sag ikke vil udlevere en tyrkisk statsborger, kan han ikke formelt anholdes og udleveres til Danmark, men er i stedet nødt til at skaffe sig et nyt dansk pas og selv rejse tilbage.

Den 24-årige SK har senest i januar 2018 søgt om at få et pas, men fik i marts 2018 besked i sin e-Boks fra Københavns Vestegns politi om, at han – på trods af, at han er efterlyst og sigtet i Danmark – ikke må rejse hjem, hvis det står til politiet. Af det såkaldte varslings-brev fra dansk politi fremgår det, at 'der er grund til at antage, at De har opholdt Dem i Syrien uden et anerkendelsesværdigt formål og ladet Dem hverve til ISIL, ligesom Deres ophold må antages at påvirke Dem i en sådan grad, at det vil kunne indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed, andre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden.'

Sagen om passet ligger nu hos retten i Glostrup og venter på en endelig afgørelse.

Forsvarsadvokat: Find en løsning

Hans forsvarsadvokat Mette Grith Stage kalder situationen 'bizar':

»Vi står jo i en helt absurd situation med en klient som vitterligt gerne vil til Danmark for at have afgjort sin sag ved retten, men som ikke har mulighed for at rejse ud af Tyrkiet, fordi han ikke har noget pas. Ambassaden kan jo udstede et midlertidigt pas til ham, som kun gælder for en én enkelt dag, hvor der går et fly til Danmark. Det her er en fastlåst situation, hvor de danske myndigheder, herunder en domstol, har vurderet, at der er en begrundet mistanke om, at han har overtrådt terrorparagraffen. Og så virker det grotesk, at han ikke kan komme hjem til Danmark, men går rundt i Tyrkiet som en fri mand. Så et eller andet sted synes jeg, de danske myndigheder må overveje, hvilket af de to onder, der er det bedste,« siger den 24-åriges forsvarer, advokat Mette Grith Stage:

»Sædvanligvis, når man er sigtet for terror, så plejer man ikke at få lov at gå rundt på fri fod. I lyset af den seneste tids politiske udmeldinger om, at terrorsigtede bare kan rådne op i Tyrkiet, så kan jeg godt blive bekymret for, at der højt oppe i systemet og også på politiske niveau er den indstilling, og at man derfor ikke vil finde en løsning, selvom man i virkeligheden godt kunne,« siger hun.

Mette Grith Stage mener, det må være muligt at finde en løsning med et midlertidigt pas, fordi hendes klient selv ønsker at komme hjem til Danmark. I sidste ende, det må være op til Justitsminister Søren Pape Poulsen at finde en løsning på sagen, siger forsvarsadvokaten.

»Det undrer mig, når vi taler om terror, og ikke om cykeltyveri, at de danske myndigheder ikke viser vilje til at finde en løsning. Der må være nogen med mange stjerner på skulderen i politiet eller ved Justitsministeriet, der har mandat til at finde en kreativ løsning. Ellers har deres chef i hvert fald - altså justitsministeren.«

SK efterlyser ærlighed

Den 24-årige SK siger selv, at han betragter sin situation som håbløs.

»På den ene side har Danmark efterlyst mig, og på den anden side vil Danmark ikke have mig. Det giver ingen mening. Enten efterlyser myndighederne mig eller også gør de ikke. Det er dobbeltmoralsk. Når du efterlyser en person, så vil du gerne have ham for en domstol. Først snakkede vi med anklagemyndigheden om vi kunne aftale en udlevering, hvor de tager imod mig i en tyrkisk eller dansk lufthavn. Men det var de ikke interesserede i. Så begyndte jeg at ansøge om et dansk pas, så jeg kunne komme til Danmark. Det gad de ikke give mig,« siger den danske Syrien-kriger. Sagsforløbet bekræftes af SK’s tidligere forsvarsadvokat, Michael Juul Eriksen.

SK fortæller til Radio24syv, at han vil være ærlig om sin tid hos Islamisk Stat, hvis han bliver stillet for en dansk domstol. Han opfordrer også andre, som Radio24syv har talt med, til også at være ærlige.

»Jeg vil ikke komme til dommeren og sige, at jeg har været kok eller sådan noget. Hvis du har fortrudt noget, så skal du fandeme også være ærlig. Jeg er ærlig. Jeg har været med i Islamisk Stat.«

Radikaliseret som ung

Den 24-årige sigtede Syrien-kriger fortæller i et timelangt interview med Radio24syv, at han allerede som 15-årig i Danmark blev radikaliseret af islamistiske grupper, der fik hadet frem i ham:

»Det hele var drevet af had. Vi satte det op som vantro mod muslimer. Så kom USA's indtog i Irak og Afghanistan. Og jeg blev påvirket af det. Så begyndte jeg at se verden sort og hvidt. Vantro mod muslimer. De vantro tror ikke på Gud. De er bare beskidte – det er de mest beskidte mennesker. Det er sådan, jeg tænkte. Man så ikke vantro som mennesker – forstår du? Muslimer er det bedste, og det er dét. Alle andre er bare lort. Det lærer man hos de der grupperinger gennem foredrag og mine venner,« fortæller SK om sin tid som helt ung, inden han rejste til Syrien og kæmpede.

Han fortæller, at beslutningen om at tage til Syrien og kæmpe blev taget sammen med en kammerat over aftensmaden på Flamingo Pizzeria på Nørrebro i København:

»Så spurgte han, om vi skulle tage til Syrien. Det kan ikke passe, at vi er her i Danmark og er passive, og ikke prøver at hjælpe folk i Syrien. Det tændte en gnist i mig. Vi var hyklere, hvordan kan det være, vi sidder her og har det godt, mens de lider i Syrien? Profeten Muhammed siger, at den islamiske nation er én. Så når en af os føler skade eller smerte, så er det ligesom hele nationen, der mærker smerte,« siger han.

SK siger, at han 'savner Danmark' og ikke ser tingene så sort-hvidt længere:

»Jeg er født og opvokset i Danmark. Det er der, jeg har haft min barndom. Det er der, jeg har gået i folkeskole. Det er det, jeg kender. Hele min familie og min far, mor og brødre er der. Danmark er det eneste, jeg kender. Dengang, jeg var ung, kan jeg huske, at jeg bare hadede Danmark. Jeg ville bare rejse fra landet. Og nu vil jeg gerne til Danmark. Men det er som om, at jeg har brændt min bro. Jeg forstår godt den danske befolkning, når de ikke gider have en Syrien-kriger. Hvis jeg havde siddet i deres sted, havde jeg også sagt; hvem gider have sådan en idiot, der er rejst til Syrien og nu vil tilbage til Danmark. Det er forståeligt.«

Hverken Justitsministeriet eller politiet har ønsket at kommentere sagen over for Radio24syv.