Natten til tirsdag fik politiet i Skive en anmeldelse om kraftige brag. Det viste sig at være kanonslag, der var blevet kastet ind i en butik.

Tirsdag klokken 02.29 fik politiet i Skive en anmeldelse om mulige brag fra kanonslag. Politiet kunne på daværende tidspunkt ikke lokalisere braget. Men da de rykkede ud igen mandag morgen, kunne de dog konstatere, at ruderne i en butik var sprunget, og at det formentlig var af kanonslag. Det skriver Skive Folkeblad.

Den danske imam Mohamed Mostafa Jammal og hans kone Suhaila er ejerne af bazaren 'Dalgas Mini Bazar' på Dalgas Torv i Skive i Midtjylland, der natten til mandag blev udsat for hærværk.

»I morges klokken halv otte ringede min bror mig op og sagde, at der var sprunget en bombe i min butik, og så fik jeg et kæmpe chok,« siger Mohamad Jammal, der er meget rystet af situationen.

Politiet fik en anmeldelse af borgere i området, der kunne høre et højt brag.

»Der er nogle, der hører braget, og anmelder det til politiet. Men fordi man ikke vidste, hvor braget kom fra, var det først i morges - et par timer senere, at man kunne lokalisere det,« siger Jim Hansen, vicepolitinspektør hos Midt- og Vestjyllands Politi.

Mohamad Jammal er selv meget forvirret over, hvad der er sket. Han kender ikke selv til motivet bag, men stoler på, at politiet får det opklaret.

»Jeg ved ikke, hvad der ligger bag, men det er en unormal reaktion. Almindelige mennesker vil ikke gøre sådan nogle ting,« siger Mohamad Jammal, der til dagligt arbejder som taxachauffør.

»Det er ikke noget, vi har oplevet før. Min kone er meget bekymret,« siger Mohamad Jammal, som håber snart at kunne få en forklaring på, hvorfor lige præcis hans butik er blevet udsat for hærværk.

Jim Hansen fortæller, at politiet i øjeblikket arbejder på højtryk for at finde gerningsmanden, og stadig arbejder ude på gerningsstedet.

Jyllands-Posten og Skive Folkeblad skrev sidste år om, at imamen sammenlignede pædofili og dyresex med homoseksualitet, og udtalte sig til aviserne om, at homoseksualitet 'gav ham kvalme' og at 'det svarede til at spise sin egen lort'.

Mohamad Jammal blev sidste år idømt 14 dages betinget fængsel for at have hånet homoseksuelle.