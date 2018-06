Aalborg Universitetshospital har fået tilladelse til at teste cannabis-medicin på gigtpatienter.

Det skriver TV 2 Nord.

Danske patienter har gennem de senere år udvist en stor interesse for at afprøve cannabis-medicin. Som de første skal Aalborg Universitetshospital teste, hvorvidt cannabis-medicin virker på gigtpatienter, og om det kan blive et alternativ til de traditionelle behandlingsformer.



»Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang og går ind i forsøget med åbent sind. Skulle CBD (cannabis-medicinen, red.) vise sig at have en gavnlig effekt og uden de bivirkninger, vi ser hos NSAID-stofferne (fx Ibuprofen, red.), så er det jo fantastisk, « siger læge Jonathan Vela, som står bag den nye undersøgelse.



»Omvendt, hvis det viser sig, at der ingen gavnlig effekt er, kan vi bruge det, når vi forklarer patienterne, hvorfor vi ikke tilbyder den behandling, de måske efterspørger,« siger Jonathan Vela.

Hospitalet begynder at rekruttere forsøgspersoner til undersøgelsen efter sommerferien. Tre år efter forventes resultaterne fra undersøgelsen at ligge klar.