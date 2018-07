Dj og rapper Jeppe Bisgaard, søn af Hans Otto Bisgaard, er død, 47 år gammel. Det oplyser familien.

København. Rapper, sangskriver, dj og hiphop-pioner Jeppe Bisgaard er død, 47 år gammel.

Det meddeler familien på Facebook.

Jeppe Bisgaard er ifølge BT død efter flere års kræftsygdom. Han var søn af radioværten og musikkenderen Hans Otto Bisgaard.

Selv var Jeppe Bisgaard kendt på den danske hiphopscene som en ildsjæl.

- Vi har nu som familie valgt at meddele, at vores elskede bror og søn, Jeppe Bisgaard, fik fred fredag eftermiddag, skriver hans lillesøster Mette Marie Bisgaard.

- Jeppe sov ind i sin lejlighed omgivet af sin familie.

Mange i den danske musikverden har reageret på nyheden med sorg og kondolencer.

- Han var en ildsjæl, der fik hiphoppen ud til folket, og det at sprede de gode beats var nok for ham. Hvil i fred, kære Jeppe, der starter en jam, der, hvor du er om et øjeblik, skriver dj, tv- og radiovært Dan Rachlin på Facebook.

Også producer og sangskriver Remee og dj Jean Eric Von Baden har skrevet opdateringer til minde om Jeppe Bisgaard.

Sanger og radiovært Alex Nyborg Madsen skriver på Facebook:

- Jeg har mødt ham som et vanvittigt engageret menneske, der har rørt folk og haft enorm betydning for udviklingen af dansk hiphop og som ambassadør for scenen i det hele taget. Han var sjov, energisk og forstående overfor et rockøre som mig, der aldrig helt følte mig hjemme i hiphoppen.

Jeppe Bisgaard var blandt andet med til at starte pladeselskabet Soulpower Productions sammen med de kendte danske producere Cutfather og Soulshock i 1990.

Ligesom sin far har han også været radiovært igennem flere år.

/ritzau/