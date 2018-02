I lørdags blev den nye vinder af Danmarks Melodi Grand Prix fundet.

Jonas Rasmussen med 'Higher Ground' blev vindersangen, der skal være vores repræsentant til Eurovision Song Contest, når det bliver afholdt i Lissabon til maj.

Det viser sig dog, at den danske vindersang oprindeligt blev lavet til den svenske artist Dennis Bengtsson til Melodifestivalen 2018. Men Sverige sagde 'nej tak' og afviste sangen. Til Danmarks held. For det var først herefter, at de besluttede sig for at indsende sangen til Dansk Melodi Grand Prix.

Jan Lagermand Lundme, Underholdningschef for DR, bekræfter, at det er tilfældet med den nye danske vindersang.

»Det er ikke nogen hemmelighed, og det er ikke første gang, det sker. Det er meget normalt,« siger han, og forklarer også, at det er normal procedure, at sange bliver sendt rundt mellem forskellige lande.

Jan Lundme pointerer også, at der er nogle helt specielle regler i forbindelse med udvælgelse af sangene til Melodi Grand Prix. Jan Lundme forklarer nemlig, at fordi sangskriverne var svenske, skulle sangeren være dansk. Omvendt, hvis sangskriverne var danske, måtte sangeren godt være svensk.

Den svenske version er blevet lagt op af Dennis Bengtssons manager, Joakim Jarny, men i beskrivelsen forklarer han, at han er blevet bedt om at tage den ned igen.

»Jeg er blevet nødt til at fjerne sangen. Der er nogle sure mennesker, der har truet mig. Alt jeg ville var at vise jer, hvilken fantastisk sanger Dennis er. (...) Eftersom Melodifestivalen sagde nej, sendte vi sangen til det Danske Melodi Grand Prix. Men det skulle desværre være en dansk sanger. Det blev danske Jonas Rasmussen. Vi er meget glade for at sangen vandt i Danmark, men jeg mener, at sangen passer bedre til Dennis,« skriver Joakim Jarny under Youtube videoen.

Lyt selv til den svenske version af sangen nedenfor.

Og det er ikke første gang, det sker, at en dansk vinder først er blevet afvist af Sverige.

I 2010 vandt Chanée og N'evergreen med sangen 'In a moment like this', og det var også en sang, der først blev indsendt til Melodifestivalen i Sverige. Danmark sluttede på en 4. plads ved Eurovision Song Contest, hvor Sverige, der havde afvist den succesfulde sang, endte med at misse selve finalen.

Jan Lundme er også selv meget spændt på, hvad den svenske sang kan for Danmark.

»Det er jo super interessant, at Sverige først har takket nej til den. Jeg glæder mig til at se, hvordan vi klarer den, når vi kommer videre til Eurovision Song Contest« siger Jan Lundme.

Da Sverige sidst afviste Danmark, endte vi altså med en rigtig god placering til finalen til Eurovision Song Contest. 'In a moment like this' skaffede os en flot 4. plads. Lad os krydse fingre for, at Sveriges afvisning kan sikre os en flot placering igen.