Det er ikke nogen god idé at sige 'wallah' og blande dansk og arabisk, hvis man gerne vil frem i livet.

Det viser en ph.d.-afhandling af sprogforskeren Thomas Røbeck Nørreby fra Københavns Universitet om det såkaldte 'perkersprog'. Det skriver Politiken.

Selv om det i nogle grupper giver status at stemme sine s'er og sige 'Tjyrkiet' i stedet for 'Tyrkiet', giver det lige så lidt status i skolen som lavkøbenhavnsk gjorde i gamle dage.

»Hvis du bander eller mobber, kan det også blive opfattet som perkeragtigt, uanset om du har dansk baggrund eller indvandrerbaggrund. Og hvis du taler gadesprog i skolen, bliver du opfattet som en, der ikke laver lektier eller opfører dig ordentligt. Så lever du ikke op til skolens normer. Og børnene ved, at det er noget, de skal holde sig fra, hvis de gerne vil opfattes som seriøse skoleelever«, siger Thomas Rørbeck Nørreby til Politiken.

Gennem to år har han observeret eleverne på en folkeskole på Amager, mens han i halvandet år også har lyttet til eleverne på en fransk-dansk privatskole på Frederiksberg. Her har han set, hvordan de skifter mellem 'ordentligt dansk' og 'perkerdansk'. Eleverne er udmærket klar over, at det ikke går at sige 'wallah', hvis man vil fremad i uddannelsessystemet, viser Thomas Rørbeck Nørrebys afhandling.

Den viser også, at der bliver talt gadesprog begge steder. Særligt drengene på privatskolen på Frederiksberg taler gadesprog, når de er sammen i grupper.