Fårup Sommerland er kåret som Nordens bedste Sommerland.

Nær stranden i Blokhus og Løkken skjult i en skov, finder man Nordens bedste Sommerland. Det er Fårup Sommerland, som netop er blevet kåret til årets Sommerland på det svenske site Barnsemester.se, der hvert år kårer de bedste forlystelsesparker.

»Det er næsten den bedste start på 2018, vi overhovedet kan ønske os,« udtaler en meget glad og stolt Fårup Sommerland-direktør, Per Dam, i en pressemeddelelse.

På Barnsemester.se er det brugerne, der har stemt Fårup Sommerland til tops og ikke en udvalgt dommerkomite, og den kendsgerning er en vigtig ting for Per Dam.

»I Fårup lever vi af glade gæster, så det er fantastisk, at det er dem, der kårer os i denne konkurrence. Vi betragter det som en slags ”publikums-pris”, ligesom man har i film- og musikbranchen. Det er for os et tegn på, at gæsterne synes om den samlede oplevelse hos os, både vores attraktioner og - mindst lige så vigtigt - den gæsteservice, som vores mange glade ansatte giver dem,« siger Per Dam.

På Barnsemester.se bliver Fårup Sommerland beskrevet som en park for alle aldre. En park som både byder på hygge og fart over feltet. Særligt forlystelsen ’Lynet’ bliver fremhævet som en god – og vild – oplevelse: ’Lynet har Danmarks vildeste acceleration. Man bliver skudt af sted fra 0 til 80 kilometer i timen på blot to sekunder,‘ skrives der.

Lars Nielsen, der er forlystelsespark-ekspert hos MK Illumination, mener da også, at Fårup Sommerland fortjener prisen.

»Fårup har i mange år arbejdet meget fokuseret på at skabe en forlystelsespark, der er helt sin egen. De sigter hele tiden mod at gøre tingene lidt anderledes og har derved skabt en oplevelse, som skiller sig ud og konstant er i udvikling – og det kan gæsterne mærke og belønner dem for det,« siger Lars Nielsen.

Fårup Sommerland åbnede i 1975. Sommerlandet har årligt besøg af omkring 600.000 gæster, hvor 80 procent af dem er danskere. Gæstetilfredsheden hos Fårup Sommerland er på 98 procent, ifølge en af parkens pressemeddelelser.

Det er ikke første gang, at Fårup Sommerland vinder en fornem pris. Tidligere har parken vundet Europas anden bedsteforlystelsespark (Kirmes, 2015, 2016 og 2017), Verdens 3. bedste service (IAAPA, 2015), Danmarks bedste forlystelsespark (2014) og Nordens bedste sommerland (2012, 2013 og 2018).