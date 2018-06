Det er svært at garantere barnets tarv, hvis flygtningebørn flyttes til Kabul, mener Dansk Flygtningehjælp.

København. Et center for afviste flygtningebørn i Afghanistan kan blive mål for terrorangreb og bombninger. Derfor vil Dansk Flygtningehjælp ikke være med til at drive sådan et center.

Det fortæller Christian Friis Bach, der er generalsekretær hos Dansk Flygtningehjælp.

Hans udmelding kommer som reaktion på, at den danske og norske regering er i dialog med Afghanistan om at etablere et center for afviste mindreårige asylansøgere i Kabul, som de kalder et "omsorgscenter". Det skriver Politiken.

- Vi har tidligere været inde i overvejelserne om centret, hvor vi har sagt nej til at være med til at drive et sådan center i Afghanistan.

- Det skyldes, at det er utroligt vanskeligt at garantere sikkerheden i Afghanistan. Der er vilkårlige bombninger og terrorangreb, og man kan jo frygte, at sådan et center kan blive et mål for en terrorhandling, siger han.

Da børnene har været i udlandet og er i en særlig situation, er der en risiko for, at forskruede sjæle og terrorbander vil se sådan et center som et meget oplagt terrormål, mener generalsekretæren.

/ritzau/