Fødevarevirksomheden Hørkram udvider for 430 millioner kroner og regner med at ansætte hele 200 nye medarbejdere i løbet af de næste fire år. Det skriver TV 2.

Virksomheden, der ligger i Sorø på Sjælland, har planlagt, at de 200 nye kollegaer bliver inden for flere meget forskellige faggrupper, fortæller Claus Bredvig, Hørkrams centerdirektør i Sorø.

»Vi skal bruge 20 folk i fiskeafdelingen og 20 til at skære kød op. Vi skal også bruge ekstra folk på lageret og i logistikafdelingen. Og så skal vi bruge i nærheden af 100 chauffører,« siger han.

I øjeblikket har fødevarevirksomheden 600 ansatte, hvoraf en stor del kommer fra lokalområdet. Og det glæder derfor borgmester i Sorø Kommune, Gert Jørgensen (C), at tallet er planlagt til at vokse til 800, så der skabes flere arbejdspladser til hans borgere i kommunen såvel som resten af Sjælland, fortæller han til TV 2.

Centerchef Claus Bredvig kan i den forbindelse tilføje, at man har et samarbejde med Jobcentret om at rekruttere de rigtige folk fra lokalområdet.

Han regner også med, at det vil skabe ekstra arbejdspladser hos lokale håndværkere. For med den store udvidelse fra 32.000 kvadratmeter til 62.000 kvadratmeter, der netop er afsluttet, kommer der ekstra vedligehold, skriver TV 2.