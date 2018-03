Se den omtalte video fra Dansk Kvindesamfund, der sætter fokus på deling af hævnporno herunder

Stearinlyset blafrer i baggrunden og lyser op i den mørklagte stue. En ung kvinde sidder foran kameraet og løfter langsomt op i sin bluse. Kæresten filmer hver en bevægelse og guider hende gennem akten med en mørk rusten stemme.

Hun har egentlig ikke lyst. Ikke lyst til noget af det, men hun bliver overtalt til at smide både bluse og bukser. Men i et kort øjeblik stopper hun, og stemningen ændrer sig. Hun stirrer direkte ind i kameraet med foragt, inden hun begynder at skælde ud.

»Hvad fanden tror du, du har gang i? Du så titlen på filmen, så du ved udemærket godt, det er hævnporno,« siger hun direkte til, hvem end der ser videoen.

Videoen hedder 'Ex-girlfriend doesn't know I put this online,' og er i øjeblikket tilgængelig på verdens tre største pornosider, der er Redtube, PornHub og YouPorn.

Danske Kvindesamfund, der står bag videoen, indgik et samarbejde med disse hjemmesider, for at sætte fokus på problemet med hævnporno.

»Vores fokus var at nå ud til dem, der krænker, og det gør vi bedst gennem pornosiderne, for det er der, den slags videoer florerer. Vores filmen indikerer tydeligt, at pigen ikke har sagt ja til at medvirke, og dem som så vælger at trykke på det alligevel, er lige akkurat dem, vi gerne vil have fat i,« fortæller Signe Vahlun næstforkvinde i Dansk Kvindesamfund til BT.

De førnævnte hjemmesider har samlet 100 mio. brugere om dagen, og siden videoen tirsdag er blevet lagt op, er den blevet set over 100.000 gange på pornosiderne, mens 30.000 har set den gennem Facebook.

»Vi har fået meget blandede kommentarer på videoen. Nogle synes, vi er tåbelige feminister, mens andre mener, at det er helt fantastisk,« fortæller Signe Vahlun.

Efter at Dansk Kvindesamfund har indgået et samarbejde med verdens største pronosider, har disse også øget indsatsen form at det er nemmere for krænkede at få fjernet videoer med hævnprono.

I Danmark har vi senest haft Umbrella-sagen, hvor mere end 1000 personer blev sigtet for deling af seksuelt krænkende materiale af personer under 15 år. Men problemet med hævnporno findes overalt i verden, og derfor er dette blot et eksempel ud af mange Dansk Kvindesamfund ønsker at få udryddet.