Den ekstremt populære københavnske gadefestival, der strækker sig over flere dage og rykker fra bydel til bydel, er truet af lukning.

Det skyldes bydelenes faste beboere, der er trætte af, at deres gader svømmer i tis, at der er skrald over det hele, og at de festende mennesker larmer.

Det fremgår af et notat til Teknik- og Miljøforvaltningen, Politiken har fået indblik i.

»Det handler om, at vi fra Rådhusets side har været kritiske over for Distortion og organisationen bags manglende evne til at have styr på deres arrangement og de ting, der skal planlægges og stilles til rådighed for, at arrangementet kan afvikles,« fortæller Niels E. Bjerrum (A) fra Borgerrepræsentationen til Politiken.

Distortion er planlagt til at løbe af stablen fra onsdag den 30. maj til søndag den 3. juni.

Hele problemet med Distortion er opstået, fordi der sidste år var en del gener for beboerne i de bydele, hvor festivalen blev afholdt.

Derfor er arrangørerne blevet bedt om at redegøre for, hvordan de vil sikre, festdagene kommer til at genere beboerne i området mindst muligt.

Denne redegørelse er ikke blevet godkendt af kommunen, da den ikke blev vurderet til at være tilstrækkelig. Derfor har Distortion-arrangørerne nu frem til 13. maj til at fremlægge tilstrækkelige oplysninger og dokumenter. Hvis det ikke sker, får festivalen ikke sin hovedtilladelse, og Distortion kan ikke afholdes.

Chefen for Distortion, Thomas Fleurquin, har ikke ønsket at svare telefonisk på Politikens henvendelser, men skriver blandt andet i et mailsvar:

Hvordan kan det være, at I ikke har kunnet levere det tilstrækkelige materiale til kommunen inden for den angivne tidsfrist?

’Vi har selvfølgelig været i løbende kontakt ugentligt og endda dagligt de sidste mange uger med Københavns Kommune TMF (teknik- og miljøforvaltning, red.). Kravene til tekniske tegninger er blevet strammet gevaldigt. Hver en højttaler og havebord skal indtegnes nøjagtigt. Det er ekstra tidskrævende når vi skal koordinere med omtrent 100 medarrangører. Efter at have snakket med Marathon i Kbh, JazzFestival, Golden Days og resten af branchen, kan vi tydelig mærke, at København er ved at miste sin uskyld mht. brug af byrummet til kultur: alle i branchen er ramt. Heldigvis er vi alle enige om, at vi skal optimere sikkerhed, sanitet og især generne for beboerne.’