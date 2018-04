Dansk festival er blandt Europas bedste festivaler i 2018. I hvert fald hvis man skal tro det britiske magasin Grazia.

Den aarhusianske festival, Northside, høster store roser i udlandet. Således topper festivalen Grazias liste over de bedste festivaler i 2018 og endda som den eneste danske festival i top 10.

'Siden Radiohead var blandt topnavnene til festivalen i 2017, har der været stor hype om Northside. Det er ikke dårligt for en festival, som kun er syv år gammel. Festivalen foregår i den andenstørste danske by, Aarhus, som også var udråbt til Europas kultur hovedstad sidste år,' skriver Grazia om Northside.

Northside er en kommerciel musikfestival, der for første gang blev afholdt i 2010 i udkanten af Aarhus. Festivalen foregår dette år fra den 7. til den 9. juni og får i 2018 besøg af kunsterne Liam Gallagher, N.E.R.D, Nik & Jay, Diplo, Björk. The National og Queens of the stone age blandt mange flere.

Og de valg er en af årsagerne til, at Grazia putter Northside øverst på listen.

'I håb om at gentage sidste års succes har Northside tilknyttet Liam Gallagher, The National, Beck og N.E.R.D som hovednavne i år, og det vil uden tvivl trække flere britere til,' skriver Grazia.

Også den aarhusiskanske by er med til at gøre Northside særlig, mener magasinet.

'Northside ligger inden for gåafstand af byens centrum og har både nationale og internationale kunstnere samt et godt udbud af kvalitets mad i byen,' står der.

I alt ligger fem skandinaviske festivaler på top 10 listen.

Du kan se hele listen her: