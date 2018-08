Festivalen Hede Rytmer, der skulle afholdes 7. og 8. september i Esbjerg, er aflyst.

Det meddeler Hede Rytmer på sin hjemmeside, hvor det tilføjes, at det er konsekvensen af dårligt vejr, da festivalen løb af stablen i Randers tilbage i juni.

'Selv om arrangementerne afholdes af to forskellige foreninger har følgerne af Randers sat tingene i stå i en grad så det ikke længere er muligt rette op på. Vi må derfor nu konstatere at tiden er løbet fra os ift. at sikre en gennemførelse af arrangementet i Esbjerg i 2018,' lyder det.

Samtidig kan festivalen oplyse, at de økonomiske krav, som aflysningen vil medføre, kommer til at overstige de økonomiske midler, som man har til rådighed. Derfor er man heller ikke i stand til at honorere alle, der har et tilgodehavende.

'Vi arbejder på en mulig flytning af arrangementet, så de som har købt billet kan få deres koncertoplevelse. Vi ved at det er en utraditionel løsning men alternativet vil være en frivillig konkurs, hvorfor en evt. flytning til samme weekend 2019 måske vil være det mindste af to onder.'

Allerede efter Hede Rytmer blev afholdt i Randers i juni måned, var den gal. Her måtte man meddele, at kreditorerne realistisk set kun ville få omkring 35 procent af de penge, de skulle have haft.

‘Vi er vældig, vældig kede af den her situation. Jeg har været i musikbranchen i mange år, og jeg har selv oplevet ikke at få de penge, vi skulle have, så jeg kender om nogen til situationen,’ sagde arrangør Oliver Zähringer fra Randers Musik og Kultur Events i den forbindelse.