Det delvist danskejede flyselskab Air Greenland bliver beskyldt for at medvirke til løndumping efter at have hyret mandskab ind fra selskabet ‘Hi Fly’ til at flyve på ruten mellem Danmark og Grønland i perioden 25. januar til 2. marts 2018.

Det skriver luftfart.nu i en række artikler.

Ifølge mediet får de kabineansatte i Hi Fly kun 3.800 kroner i løn om måneden. Det er langt under startlønnen for de faste ansatte i Air Greenland, der ifølge Flyvebranchens Personale Union er 20.503 kroner, og er tilmed også lavere end de ca. 10.000 kroner, som det blev beskrevet i danske medier i 2015, at Ryanairs kabineansatte får.

Mens den danske stat ejer 25 procent af Air Greenland, deles Grønlands selvstyre og SAS om de resterende 75 procent.

Justus Hansen, der er næstformand i oppositionspartiet på Grønland, Demokraatit, er stærkt utilfreds med, at Air Greenland har brugt Hi Fly, der er portugisisk ejet, men ifølge luftfart.nu hyrer kabinepersonale gennem vikarbureauer i Singapore.

»Det er fuldstændig uacceptabelt, at en offentlig ejet virksomhed agerer på den måde. Det kan vi slet ikke være med til, at de overhovedet ikke stiller krav til ordentlige arbejdsvilkår og dermed gør forskel på medarbejdere,« siger Justus Hansen til mediet.

Lektor og Ph.D. ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet, Natalie Videbæk Munkholm, har ifølge luftfart.nu set en kontrakt. som Hi Fly bruger til personale, og som mediet angiveligt er i besiddelse af.

Hun fortæller, at Hi Fly foretager et ‘kontraktligt setup, hvor kabinepersonalet ikke længere anses for at være ansat, men en selvstændig virksomhed, der leverer ydelser,’ lyder hendes vurdering.

Det afviser Hi Fly imidlertid. Flyselskabet rekrutterer kun deres medarbejdere som fuldtidsansatte, lyder det.

Air Greenland oplyser til luftfart.nu, at arbejdsvilkår hos underleverandører ikke er en del af kriterierne for valget af disse.

»Ved indleje har Air Greenland ingen krav til de ting (operatørens ansættelsesvilkår red.). Det er et forhold mellem den ansatte og operatøren. Det er ikke en del af de kriterier, vi vælger ud fra. Vi vælger ud fra de kriterier, der er i lovgivningen, men derudover er der ikke yderligere krav,« siger Katrine Hjelholt Nathanielsen, kommunikationschef i Air Greenland til mediet.