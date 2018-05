Beboerne kan ende med slet ikke at have vand i hanerne

- Mine nerver kan ikke holde til det her.

Sådan lyder det fra Bent Jensen, der er ansvarlig for vandværket i Gl. Rye.

Øverst: Nu vender vejret: 18 grader og tordenbyger på vej

Byen er i lige nu den situation, at beboerne kan ende med slet ikke at have vand i hanerne.

Ifølge Bent Jensen skyldes vandmanglen, at borgerne i Gl. Rye er lidt for glade for at vande deres haver i det varme vejr.

- Vandværket kan ikke følge med. Der er vand nok, men vi kan ikke pumpe det så hurtigt op, som de bruger de, siger Bent Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Deles i lige og ulige vejnumre

Borgerne i Gl. Rye vil fredag modtage en sms om, at vandværket med øjeblikkelig virkning henstiller til, at borgere, der bor på ulige vejnumre, kun vander på ulige datoer, mens de borgere, der bor på lige vejnumre, skal vande på lige datoer.

På Gammel Rye Vandværks hjemmeside kan man læse, at vandværket er så presset, at vandværket kan 'risikere at tør periodevis.'

- Vi vil simpelthen have, at de ikke vander så meget. De skal tænke over, hvad de bruger vandet til. Selvfølgelig skal folk have vand, og vi kan godt følge med, hvis de dæmper vandforbruget lidt, siger Bent Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Vil ramme plejehjem

Der er 250.000 liter vand i reservoiret i Gl. Rye Vandværk. Det svarer til et døgns forbrug, og reservoiret bliver fyldt dagligt.

Bent Jensen er oprigtig bekymret for, at vandværket løber tør for vand i tørken.

- Hvis der ikke er mere vand, så er der ikke mere vand. Det er den situation, vi helst ikke vil ud i. Det er helt uoverskueligt. Så bliver vi nødt til at lukke for forsyningen til byen, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Han opfordrer på det kraftigste til, at borgerne i Gl. Rye tager meldingen fra vandværket seriøst.

- De skal rette sig ind efter det, vi har skrevet, og de skal tage det alvorligt. Hvis vi løber tør, vil der eksempelvis ikke være vand til plejehjemmet, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Bent Jensen har det ikke været nødvendigt at advare om vandforbruget i mange år.

- Sidste år kom det slet ikke på tale, for der regnede det så meget, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Der bor cirka 1500 mennesker i Gl. Rye.