Salling Group - der indtil fredag har heddet Dansk Supermarked, har inviteret sine ansatte til Danmarks største firmafest.

Dansk Supermarked har fredag skiftet navn til Salling Group, og derfor er knap 40.000 ansatte i henholdsvis Netto, Føtex, Bilka og Wupti blevet inviteret til en kæmpe firmafest.

Festen, der markerer navneskiftet, har fået titlen 'Salling Group Live', da der til festen vil være optrædener og mulighed for at kridte skoene og danse natten lang.

Salling Group fortæller i en pressemeddelelse, at det er en fest for deres medarbejdere, da det er deres skyld, at Salling Fondene har været i stand til at tilbagekøbe virksomheden, så Salling Group nu er en 100 procent fondsejet, dansk virksomhed.

Firmafesten finder sted søndag den 10. juni og bliver afholdt i Salling Groups hovedkontor i Årslev i Aarhus.

Per Bank, administrerende direktør i Salling Group, ser meget frem til den store aften.

»Det er på mange måder en historisk begivenhed at skifte navn, og jeg er meget glad for den flotte modtagelse og store entusiasme, det har fået fra alle vores medarbejdere. Deres arbejde er helt afgørende for, at de penge, der går ind i blandt andet Netto, Bilka og Føtex, bliver investeret i virksomheden eller givet tilbage til samfundet via donationer fra Salling Fondene. Vores navn styrker fællesskabet med fondene, og med Salling Group Live får alle kolleger mulighed for at opleve, hvor stort et fællesskab vi er en del af,« siger han i pressemeddelelsen.

For to år siden holdt virksomheden også en kæmpe firmafest for alle sine medarbejdere.

Dengang blev de knap 20.000 ansatte fragtet til begivenheden i mere end 500 busser og 4 færger.

Næste år forventer Salling Group, at der vil være endnu flere inviteret.

Salling Group har endnu ikke offentliggjort, hvem der skal sørge for god musik til de ansatte, men de forsikrer dog om, der er tale om et 'kup'.

I 2016 var der to scener med livemusik, hvor blandt andre Lukas Graham, Gnags, Christopher og Dizzy Mizz Lizzy spillede.