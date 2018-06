Tjente Bilernes Hus i Silkeborg overhovedet penge i 2017? Svaret står hen i det uvisse, efter at virksomheden har afleveret årsregnskab for det forgangne år. Revisorerne er nemlig ikke enige.

Bilernes Hus er et af Europas største bilhuse og den største forhandler i Danmark af både nye og brugte biler. Regnskabet fra virksomheden det seneste år er dog nervepirrende læsning for både ledelse og medarbejdere. Efter to år med millionoverskud var der nemlig sidste år kun 564.000 kr. tilbage på bundlinjen, da alle regninger var betalt. Det viser et netop offentliggjort årsregnskab ifølge Finans.dk.

Det mest opsigtsvækkende ved regnskabet er dog, at firmaets revisorer ikke er enige med ledelsen om, at selskabet rent faktisk tjente penge i 2017. De mener, at årsresultatet - og dermed også egenkapitalen - i Bilernes Hus er overvurderet med op mod 6,7 mio. kr.

Årsagen er, at ledelsen i Bilernes Hus har indregnet et udskudt skatteaktiv på 12,7 mio. kr. med baggrund i ledelsens forventning til indtjeningen i de kommende tre-fem år.

»Vi har derimod vurderet skatteaktivet med baggrund i de historiske resultater og gennemførte omkostningsbesparelser. Ud fra denne beregning ligger skatteaktivet i intervallet 6-8 mio.kr., hvorfor vi tager forbehold for forskellen,« skriver revisorerne, som ikke mener, at skatteaktivet giver et retvisende billede af virksomhedens økonomi.

Ledelsen regnede for et år siden med, at bilhuset i 2017 ville tjene mellem 12 og 14 mio. kr. før skat. Det skete altså på ingen måde.

»Resultat ligger noget under det forventede, hvilket bl.a. skyldes afgiftsnedsættelser, som har påvirket indtjeningen på vores brugtvognssegment med ca. 6 mio. kr.,« skriver ledelsen i regnskabet.

I år regner Bilernes Hus ifølge Finans.dk at tjene mellem 2 og 4 mio. kr. før skat.