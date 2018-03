Præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening mener ikke, ulvefrygt er hverken fagligt eller sagligt begrundet

»Frygten for ulven handler meget om en urfrygt, som nogle mennesker har. En frygt der er godt støttet og hjulpet på vej af forskellige fortællinger om ulven. Det er samme slags frygt som hos folk, der er bange for hunde. Jeg mener bestemt, at man skal tage den urfrygt alvorligt. Men der er bare ikke noget fagligt eller sagligt argument for den.«

Det siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident for Danmarks Naturfredningsforening og cand.scient. i biologi.

Diskussionen for og imod ulvens tilstedeværelse i Danmark kan til tider nå op i et særdeles skingert toneleje. Det er i Jylland, ulven har gjort sin entré efter 200 års fravær, og derfor er det også i Jylland, diskussionerne for eller imod det store rovdyr primært står på.

De, som har set ulven med egne øjne, siger typisk, at de aldrig glemmer det. For dyret er fascinerende. Men kan også – for nogle – være direkte skræmmende.

Som øverste repræsentant for naturfredningsforeningen er Ella Maria Bisschop-Larsen hundrede procent for ulvens tilstedeværelse i Danmark. Og hun forstår ikke nogle menneskers frygt for ulven. Men hun anerkender, at frygten eller utrygheden kan være der.

”Personligt forstår jeg ikke frygten. Jeg er sådan et udendørs-menneske, som opholder sig meget i den fri natur, og jeg har masser af gange ligget i telt med mine børn – også i ”ulveland” i blandt andet Italien, Spanien, Canada og andre steder, hvor der beviseligt er ulv. Og jeg må sige, at jeg har meget svært ved at forstå, at mennesker er bange for ulven, som er et meget sky dyr. Det var noget andet, hvis det er bjørne, vi taler om. Dem er jeg bange for. Men ikke ulve,” siger hun.

»Frygten for ulven handler meget om en urfrygt, som nogle mennesker har. En frygt der er godt støttet og hjulpet på vej af forskellige fortællinger om ulven. Det er samme slags frygt som hos folk, der er bange for hunde. Jeg mener bestemt, at man skal tage den urfrygt alvorligt. Men der er bare ikke noget fagligt eller sagligt argument for den,« mener Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Foto: Sonny Munk Carlsen »Frygten for ulven handler meget om en urfrygt, som nogle mennesker har. En frygt der er godt støttet og hjulpet på vej af forskellige fortællinger om ulven. Det er samme slags frygt som hos folk, der er bange for hunde. Jeg mener bestemt, at man skal tage den urfrygt alvorligt. Men der er bare ikke noget fagligt eller sagligt argument for den,« mener Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Foto: Sonny Munk Carlsen

Søndag d. 31 januar 2016 klokken 17 startede der flere steder ved de danske kyster fakkelprotest mod regeringens forslag om at tillade mere byggeri ved kysterne og fjerne en del af den nuværende strandbeskyttelse. Eventen var arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening. Foto fra Blokhus i Nordjylland hvor mange protesterende var dukket op. Der blev tændt bål og fakler.Danmarks Naturfredningsforening kaldte søndag til folkelig protest mod regeringens "udsalg" langs kysterne, efter regeringen har givet grønt lys for ti forsøgsprojekter, blandt andet et feriecenter på Nordals, en aquapark på Møn og et klithotel ved Løkken. Foto: Henning Bagger Søndag d. 31 januar 2016 klokken 17 startede der flere steder ved de danske kyster fakkelprotest mod regeringens forslag om at tillade mere byggeri ved kysterne og fjerne en del af den nuværende strandbeskyttelse. Eventen var arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening. Foto fra Blokhus i Nordjylland hvor mange protesterende var dukket op. Der blev tændt bål og fakler.Danmarks Naturfredningsforening kaldte søndag til folkelig protest mod regeringens "udsalg" langs kysterne, efter regeringen har givet grønt lys for ti forsøgsprojekter, blandt andet et feriecenter på Nordals, en aquapark på Møn og et klithotel ved Løkken. Foto: Henning Bagger

I Danmark findes der ifølge Ella Maria Bisschop-Larsen i øjeblikket formentlig et enkelt ulvepar med seks tilbageværende hvalpe samt to strejfere.

Det er bestemt i et EU-direktiv fra 1992, at ulven er totalfredet. Det ligger dog i direktivet, at såkaldte problem-ulve – dyr som måtte miste deres naturlige skyhed over for mennesker og derfor bliver ekstremt nærgående – må skydes.