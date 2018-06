Danske børn i folkeskolen bliver meget bedre til deres skolearbejde, når deres lærere stiller tydelige individuelle faglige mål op for dem, og skolen samtidig skaber en meget stærk og løbende kontakt til skolens forældre. Det er i hvert fald to af de ting, som går meget igen, når man beder landets bedste skoler om at forklare, hvorfor netop de har succes med at løfte eleverne fagligt.

BT har kontaktet seks forskellige danske folkeskoler, som i skoleåret 2016/2017 oplevede, at afgangsklasserne fik et eksamensgennemsnit, der lå langt over det forventede niveau. Det betyder, at når man tager udgangspunkt i de enkeltes sociale baggrund, så formåede skolerne at løfte eleverne så meget fagligt, at de alle lå indenfor de ti bedst placerede skoler i landet ud af cirka 900 skoler. Skolerne klarede sig også godt tidligere år.

Det overrasker ikke Niels Egelund, professor i pædagogik ved Aarhus Universitet, at skolerne har succes med at opstille tydelige og præcise mål for hver enkelt elev.

»På den måde oplever eleverne, at de får et udfordrende mål, som de kan lykkedes med, og hvor de tydeligt kan se, at de lærer noget,« siger han og fortsætter:

»Det er ikke hensigtsmæssigt, hvis stoffet er for svært, da eleven så ikke lærer det. Det skal heller ikke være for nemt, for så er det kedeligt. Tages der individuelle hensyn til hver elev, så får man i højere grad et passende niveau. Det vil også øge motivationen,« siger han.

Også den stærke forældrekontakt, som mange af de allerbedste skoler prioriterer, glæder Niels Egelund. Forældrenes engagement og gode kontakt til klasselæreren smitter af på barnet.

»Noget af det bedste, man kan gøre for sit barn, er at interessere sig for sit barns skole. Spørg hvad barnet har lært, eller hvad det bedste var i skolen i dag. Noget der tvinger barnet til at tænke sig om og svare,« siger han.

Sådan blev vi til vinderskoler BT har spurgt seks af landets bedste skoler om at nævne de tre ting, som de mener har været mest udslagsgivende for deres succes med at løfte eleverne fagligt. Læs dem her nedenfor. Vestbjerg Skole, Aalborg, eksamensgennemsnit 1,1 over forventet niveau (det højeste for en folkeskole i landet) - Skolen opsætter Individuelle læringsmål for hver elev. Hvert mål skal være meget synligt og klart for eleven og kunne opnås inden for en overskuelig tidsramme. Det motiverer eleverne at kunne se egen udvikling. - Altid meget tæt kontakt og samarbejde mellem skole og hjem. Løbende dialog med alle forældre, så det er nemt at løse små problemer hurtigt. - Eleverne skal vide, at der regnes med og forventes noget af dem. Der gøres fra skolestart en meget konkret indsats, så eleverne ved præcist hvordan man opfører sig og at man laver sine ting. Tingkærskolen, Odense, eksamensgennemsnit 1,0 over forventet niveau. - Der skabes Individuelle læringsmål for hver elev og målene skal være meget synlige og klare for eleven. Eleverne skal vide, hvor de skal hen og hvordan de kommer derhen. Det skaber motivation hos eleverne. - Klasser slås sammen og eleverne deles så efter elevernes niveau. Det kaldes ABC-modellen. C er undervisningsforløb for de bedste - A for de mest udfordrede. Børnene kan altid se hvad de skal kunne for at nå et niveau højere. - Lærere, der underviser samme klassetrin, arbejder sammen i faglige teams om hvert klassetrin. Undervisningen er den samme i begge klasser og lærerne kan således samarbejde meget om undervisningen fremfor at stå alene med det, da klasserne er slået sammen og delt efter niveau. Alminde-Viuf Fællesskole, Kolding, eksamensgennemsnit 1,0 over forventet niveau. - Stærk og løbende kontakt mellem skole og hjem. Der arbejdes hele tiden på, at skabe klare forventningsafstemmelser om hvad skolen forventer af forældrene og omvendt. - Eleverne får opsat individuelle mål, så alle elever ved hvad de skal lære og hvordan de skal lære det. Når eleven tydeligt kan se egne fremskridt, så er det meget motiverende. - Skolen bruger mange ressourcer på særlige intensive læringsforløb i indskolingen, hvis nogle elever har det vanskeligt fagligt. Det kan for eksempel være intensive læseforløb med ordblinde elever, men også i andre fag. Rosmus Skole, Syddjurs, eksamensgennemsnit 0,9 over forventet niveau. - Skolen italesætter og har stort fokus på hvad der forventes af elevernes opførsel, at der skal være en venlig og god tone og at man yder sit bedste. Forventningerne kommunikeres fra skolestart til forældre og elever. - Meget individuelt fokus på eleverne. Lærerne er meget opmærksomme på at udtrykke deres forventninger og formulere målsætninger for hver enkelt elev. - Der er gjort en særlig indsats for at sætte ind på problemer og udfordringer i de helt små klasser. Det gælder både trivsel og faglige udfordringer, som der tages hånd om, så problemerne ikke vokser sig store. Det skaber også en god kultur senere hen. Nr Uttrup Skole, Ålborg, eksamensgennemsnit 0,9 over forventet. - Meget tydelige individuelle læringsmål eller konkrete forventninger til hver enkelt elev. Eleven skal ikke være i tvivl om de konkrete faglige mål, som stilles op og hvordan de skal opfyldes. Det kan både være fagligt, men også handle om adfærd, hvor man formulerer målsætninger for elever, som skal ændre adfærd. For eksempel støje mindre i timerne. - Meget tæt kontakt mellem skole og hjem. Skolen tager straks kontakt til forældre, hvis der er udfordringer eller forventninger ikke opfyldes. - Høj prioritering af børns trivsel. Skolen har to fuldtidsansatte, der udelukkende tager sig af elevers trivsel, så alle elever oplever, at der altid er tid til de udfordringer de måtte have. Problemerne kan være alt muligt, såsom mobning, problemer i hjemmet, skoletræthed og meget andet. Brændgårdsskolen, Herning, eksamensgennemsnit 1,0 over det forventede niveau. - Meget intenst skolehjem-samarbejde. Skolen har 33 nationaliteter og det har været meget vigtigt at sikre en solid og løbende kontakt til forældrene og imødegå de sproglige udfordringer. Arbejdet er også kommet de danske elever til gode. - Meget stærk elevinddragelse, hvor eleverne inddrages og opfordres til at tage individuelle ansvar og det italesættes at udfordringer er et fælles anliggende. - Skolen prioriterer særlige “fokusområder,” når behovet opstår. Skolen planlægger netop nu et fælles matematikforløb og en særlig indsats i dansk for skolens tosprogede drenge i udskolingen.

Udfordret skole: 'Sådan gør vi også'

Sorø Borgerskole er en af de skoler i landet, som ligger i den helt modsatte ende af skalaen, når det kommer til at løfte elevernes faglige niveau. Sidste år lå skolens afgangselevernes eksamensresultater en hel karakter under det forventede niveau, hvilket placerer skolen blandt de seks ringeste i Danmark, når det kommer til at løfte eleverne fagligt.

»Vi har også individuel læring,« siger skoleleder Søren Brockdorff Jensen til BT om netop en af de parametre, som de mest succesfulde skoler har held med, og fortsætter:

»Nogle elever gives et tilbud om et større fokus på at blive bedre. Der skabes så i første omgang en aftale mellem lærer og elev,« siger han.

Han mener også, at skolen prioriterer forældrekontakt.

»Det er jo forældrenes børn. I fællesskab kan man nå længere, så det prioriterer vi også.

Professor i pædagogik ved Aarhus Universitet, Niels Egelund, forklarer at han typisk hører skoler, som siger de ikke har tid til de indsatser, som normalt ellers løfter en skole.

»Man siger man ikke har tid til at formulere læringsmål eller tale ekstra med forældre. Det er trist,« siger han.

»Ofte så kan man også have gode intentioner, men hvis ikke man gør nogle helt konkrete ting, så sker der måske ikke så meget,« siger han.