Undersøgelse er baseret på data fra mere end 400 milliarder e-mails og 18 millioner websites.

København. Danmark er blandt de lande, der oplever færrest cyberangreb på globalt plan.

Det viser sikkerhedsundersøgelsen "Microsoft Security Intelligence Report", som Microsoft står bag.

Men eftersom Danmark er et af de mest digitaliserede lande i verden, er der fortsat et stort behov for, at forbrugere, virksomheder og offentligt ansatte prioriterer den digitale sikkerhed højt, understreger Microsoft Danmark.

- Det er afgørende, at virksomhederne får opbygget stærke sikkerhedsprocedurer, en god sikkerhedskultur, benytter moderne tekniske løsninger og søger indsigt i trusselsbilledet.

- Men det er også vigtigt, at de får lagt en strategi for, hvordan de ikke alene beskytter sig mod angreb, men også hvordan de håndterer det, hvis eller når cyberkriminelle kommer ind bag murene, siger Ole Kjeldsen, sikkerheds- og teknologidirektør, Microsoft Danmark.

Selv om der ikke er blevet opsporet ransomware-angreb på danske computere i perioden for undersøgelsen, kan det dog ikke udelukkes, at de ikke har fundet sted.

- Det seneste år har budt på nogle heftige overskrifter om store, globale virksomheder, der er blevet ramt af malware, og det har påvirket bundlinjen.

- Det tegner både et billede af, at hackerne bliver langt mere aggressive og har fået sofistikerede værktøjer til rådighed, og derfor også at organisationer hele tiden skal holde sig opdaterede på aktuelle cybersikkerhedstrusler, siger sikkerheds- og teknologidirektøren.

Microsoft skanner månedligt 400 milliarder e-mails, 450 milliarder log-ons og mere end 18 millioner websites for sikkerhedsbrud.

Microsoft Security Intelligence Report er baseret på information fra data fra februar 2017 til januar 2018.

/ritzau/