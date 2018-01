Ud af en lang række europæiske lande er Danmark det næstbilligste at være ryger i.

København. De danske priser på cigaretter er blandt de laveste i Europa, når man sammenligner med andre udgifter til husholdningen.

Blandt 37 europæiske lande rangerer Danmark sig på en andenplads, når det kommer til de billigste cigaretter. Det skriver Politiken.

Opgørelsen kommer fra Danmarks Statistik, og resultatet møder kritik fra flere steder.

Charlotta Pisinger, der er forskningsoverlæge ved Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse på Frederiksberg Hospital, kalder det absurd.

- Prisen er det stærkeste våben, vi har, for at komme det kæmpestore folkesundhedsproblem til livs, som rygning er. Vi ved, hvad der virker, men i Danmark nægter politikerne at bruge det middel, der påviseligt er allermest effektivt, siger hun til Politiken.

Hun mener, at afgifterne på tobak skal hæves til det dobbelte eller tredobbelte, før der er en effekt.

Der lyder også kritik fra professor Knud Juel fra Statens Institut for Folkesundhed, der savner politisk handling på området.

- Politikerne er så bange for, at danskerne vil køre over grænsen for at hente cigaretter, hvis de bliver dyrere. Derfor sker der ikke noget fra politisk side, siger han til Politiken.

Men denne kritik er skatteminister Karsten Lauritzen (V) uenig i. Han mener ikke, at det vil have en effekt at gøre tobak dyrere.

- Geografisk ligger vi et sted, hvor det er let for mange at købe cigaretter i udlandet. Jeg er helt overbevist om, at lige så mange vil ryge, men at cigaretterne enten vil blive købt i udlandet eller smuglet ind, siger Karsten Lauritzen til Politiken.

Projektchef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse Niels Them Kjær mener dog, at netop øgede afgifter er vejen frem.

- Unge tager ganske enkelt ikke til Tyskland for at købe deres første pakke smøger, siger han til Politiken.

/ritzau/