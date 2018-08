Den danske slagtergigant Danish Crown fyrer 50 ansatte og sender arbejdspladserne til Krakow i Polen. Det oplyser virksomheden i en pressemeddelelse torsdag.

'Det er ikke smertefrie beslutninger, for vi kommer til at sige farvel til en række medarbejdere på tværs af koncernen,' siger administrerende direktør, Jais Valeur.

Flytningen af arbejdspladserne til Polen skyldes ifølge Danish Crown, at virksomheden vil lave et nyt 'Global Business Service Center', som skal samle og automatisere en række administrative funktioner.

40 millioner kroner

Forventningen er, at det i sidste ende skal spare Danish Crown for 40 millioner kroner årligt, når flytningen er gennemført.

'Det er et område, hvor der er gevinster at hente både i relation til servicering af vores kunder og gennem konkrete besparelser,' siger Preben Sunke, økonomidirektør i Danish Crown-koncernen, og fortsætter:

'Det er dog også en kompliceret operation, så derfor er det vigtigt for os at rulle projektet ud i et tempo, hvor det ikke kommer til at påvirke forretningen negativt. Derfor vil processen på tværs af koncernen strække sig over to til tre år.'

Danish Crown skriver, at medarbejderne i de enkelte afdelinger bliver orienteret i takt med, at beslutningerne om overflytningen af arbejdsplafserne bliver taget. Ud over flytningen udsætter Danish Crown det store byggeri af et nyt hovedkontor i Randers.

Skuffer medarbejderne i Randers

'Vi må skuffe medarbejderne i Randers med meddelelsen om, at vi udskyder byggeriet af et nyt hovedkvarter,' siger administrerende direktør Jais Valeur.

Derudover planlægger slagervirksomheden at spare 650 millioner kroner inden udgangen af regnskabsåret 2020/21. Det vil man gøre ved at nedbringe omkostninger på alt indkøb på nær ejernes råvarer.

»Vi har opbygget en helt ny indkøbsorganisation, og vores specialister har identificeret mulige besparelser på indkøb for et markant større beløb end det, vi kom frem til i vores analyse i forbindelse med strategiarbejdet,« siger Preben Sunke.

Danish Crown-koncernen har cirka 25.000 medarbejdere i Danmark, en række lande i Europa og Kina. Koncernen sælger deres varer til mere end 130 lande verden over.