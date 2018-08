Socialdemokraternes Dan Jørgensen har været i redigeringsrummet og lavet et modsvar til amerikanske Trish Regan, som er ugens torn i øjet på alle os glade danskere. Videoen, hvor han gennemgår flere af Trish Regans påstande, er nu blevet set af mere end 1,8 millioner mennesker på de sociale medier. Den er desuden blevet delt på Facebook af den kendte amerikanske senator Bernie Sanders, som også har været opstillet til at blive valgt som demokraternes præsidentkandidat.

Tv-værten Trish Regan kom tidligere på ugen med en uventet svada mod Danmark i sit program på Fox News, hvor hun kædede Danmark sammen med Venezuela. Hun kom også med alskens påstande om danske forhold, hvor de fleste af dem var skudt noget ved siden af. Hun påstod, at danskerne ikke arbejder, at vi ikke færddigør vores studier, og at danske børn bare ville lave cupcakes, når de var færdige med skolen.



»Jeg synes det er lidt fornærmende, at man kan sidde på en tv-kanal, som er præsidentens foretrukne, og sprede løgne om vores land,« siger Dan Jørgensen og fortsætter:

»Vi tænkte, at den bedste måde at imødegå det på, var med facts og et glimt i øjet,« siger Dan Jørgensen og forklarer, at han tog fat i de værste ting, som han fandt mest skadelige for Danmark.

»Men helt generelt er det, som jeg er mest sur over den præmis, som hun lægger for dagen. Hun siger, at den danske samfundsmodel ikke fungerer og at den fratager folk deres muligheder for at bygge en tilværelse op selv. Men vores samfundsmodel giver tværtimod folk gode muligheder for det. Det er heller ikke tilfældigt, at danskerne hvert år bliver kåret som et af verdens lykkeligste folk. Det er fordi danskerne er trygge, og det er vi på grund af vores velfærdssystem,« siger han.

Der er mange danskere, der har fundet frem til Trish Regans profiler på sociale medier, hvor de skælder hende ud med grimme ord. Der er for eksempel en del, der kalder hende 'bimbo' (dulle) og en, der siger hun skal 'suck a bag of dicks' (det tør vi slet ikke oversætte her på B.T.). Hvad siger du til det?

»Det synes jeg er meget trist. Man skal aldrig nogen sinde tale sådan til andre mennesker. Det risikerer at skygge for de gode argumenter, som vi jo har i denne her sag,« siger Dan Jørgensen og fortsætter:

»Vi har valgt at lave denne video med et glimt i øjet. Det mener vi er den bedste måde, at gøre det på, når nu vi har ret i det vi siger,« forklarer han.

Dan Jørgensen mener i øvrigt ikke, at Trish Regan overhovedet har haft til sinds at genere Danmark i denne sag. Hele hendes motiv for denne bandbulle mod vores lille land er alene drevet af indenrigspolitiske årsager.

»For hende handler det slet ikke om Danmark. Når hun tager os frem, så er det fordi, at det danske velfærdssystem ofte tages frem af liberale politikere i USA, som et forbillede for deres egen politik. Derfor vil hun gerne angribe demokraterne ved at sige ting om Danmark, som ikke passer, så det lyder som om, at deres ideer er skudt ved siden af,« siger Dan Jørgensen.