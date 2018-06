Sundhedsordfører vil have ændret loven, så D-dråbeforgiftede børn ikke skal vente på erstatning, til de er 18.

København. To år efter, at 80 danske spædbørn blev indlagt på sygehusene med forgiftning af D-dråber, er der stadig begrænset udsigt for erstatning til de ramte familier.

Det kritiserer formanden for Folketingets sundhedsudvalg, Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti, og det får hende til at bringe sagen frem igen, skriver DR Syd.

I sommeren 2016 blev i alt 80 børn indlagt efter at have indtaget dråber med D-vitamin fra mærket Inno Pharma, som virksomheden Diafarm står bag.

Her var koncentrationen af D-vitamin ved en fejl 75 gange højere end tilsigtet, og det gjorde børnene syge.

Men vil forældrene søge erstatning, kan sagen kun startes af den direkte sagsramte. Med andre ord er det altså kun børnene selv, der kan lægge sag an. Det har dog lange udsigter, da det først kan ske, når børnene er myndige.

- Det er uacceptabelt, at man på den måde kan skade nogle børn og stå og pege fingre bagefter og sige, det er børnene selv, der skal gøre det (søge om erstatning, red).

- Derfor mener jeg helt bestemt, vi bliver nødt til at kigge på lovgivningen, siger Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti til DR Syd.

Hun vil stille spørgsmålet til ministeren på området igen, og hvis ikke det bringer en løsning, så vil hun tage det op i DF med henblik på at fremsætte det som nyt beslutningsforslag.

Hvis børnene skal rejse en civil sag som myndige, kræver det, at deres advokater indtil da sørger for, at sagerne ikke bliver ramt af forældelsesfristen.

