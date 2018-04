Cpr fylder 50 år, og fremtiden er endnu uvis. Systemet kan blive knyttet til sociale medier, spår professor.

København. Det er ti tal, som bliver givet ved fødslen, følger en gennem hele livet og fungerer som en nøgle til offentlige systemer.

2. april fylder Det Centrale Personregister (CPR) og personnummeret 50 år.

Hvis man kigger ud i nummerets fremtid, bliver registreringen endnu mere vidtgående, spår Kim Normann Andersen, professor på CBS og forsker i offentlige it-systemer.

- Jeg tror, at man i fremtiden vil se et ekstra register, der indeholder folks identiteter på digitale medier, og at det bliver knyttet til cpr-nummeret.

- Det vil staten være meget optaget af, fordi der er store muligheder for svindel i det digitale univers, siger han.

Når langt de fleste borgere bruger meget tid på digitale medier, vil det ifølge Kim Normann Andersen kunne være med til at forebygge terrorangreb og onde planer.

Og befolkningen vil uden stort postyr give samtykke, vurderer han.

- Det offentlige ved ufatteligt meget om os, og vi accepterer det, så længe vi får velfærdsydelser igen, siger han.

Cpr-nummerets guldbryllup med danskerne har både sikret forskere adgang til den store mængde data om borgerne, samt ført til kritik af sikkerhedsbrister og sløset opbevaring af personoplysninger.

De brister og problemer kommer vi til at se mange flere af i fremtiden, mener Jesper Lund, formand for IT-Politisk Forening.

Problemet skyldes ifølge ham, at alt, hvad vi laver i forbindelse med den offentlige sektor, bliver knyttet til cpr-nummeret. Det gør det attraktivt og nemt for hackere at bryde ind i cpr-systemet, når én database har alle oplysninger.

- Om 50 år kan der sagtens være sket et massivt hackerangreb i Danmark, hvor store dele af de offentlige databaser er blevet kompromitteret, så vi opgiver systemet, fordi det er for usikkert, siger han.

Jesper Lund mener, at man i stedet for at bruge ét cpr-nummer som en nøgle til alt bør have mange forskellige id-numre.

En ting er dog sikkert. Systemet skal ændres, inden kalenderen viser 2057, oplyser Carsten Grage, kontorchef ved cpr-kontoret.

- Med den algoritme, der er brugt, kan man ikke garantere entydighed i numrene efter 2057. Man risikerer altså, at man ikke er den eneste med det specifikke nummer.

/ritzau/