I februar meldte Coop ud, at de ville lukke 11 Irma-butikker i København. Nu har en stor folkedemonstration i Valby fået butikskæmpen på andre tanker.

De mange valbyboere var rasende over, at den 59 år gamle Irma-forretning på Roskildevej i Valby skulle lukke.

»Jeg blev bare så ked af det. Jeg går ikke specielt op i Coop, jeg vil bare gerne beholde min lokale Irma. De har nogle varer, jeg ikke kan få andre steder, men indkøbsoplevelsen bæres i særdeleshed af personalet. Man bliver hilst på, når man kommer ind. Børnene får frugt, og de lytter til éns ønsker om særlige varer«, siger socialrådgiver og Irma-kunde Katja Hoffmann Barfod til Politiken.

Derfor organiserede lokalmiljøet en række protester, og det lykkedes.

Informationsdirektør hos Coop, Jens Juul Nielsen, fortæller til mediet, at Coop har givet den lokale Irma et halvt år mere at leve i og blive rentabel.

»Det er usædvanligt, at det er lykkedes kunderne at få os til at omgøre en beslutning. Ikke mindst, fordi det er sket i en storby, hvor vi ikke normalt oplever et sådant fællesskab«, siger Coops informationsdirektør, Jens Juul Nielsen til Politiken.

DISSE 11 IRMA-BUTIKKER LUKKER Taastrup

Værløse

Roskildevej (Valby) (den er blevet reddet)

Sundbyvester Pl.

Virum

Frederikssund

Slagelse

Holbæk

Næstved

Ringsted

Valby Langgade 24

I de seneste 10 år har Coop lukket over 40 butikker. De 11 Irma-butikker skulle lukkes grundet en revitalisering af brandet, der nu skal hedde 'Urbane Irma'.

