Coop Danmark lukker omkring 50 Fakta-butikker landet over.

Det erfarer BT.

BT har forsøgt at få en kommentar informationsdirektør hos Coop Danmark, Jens Juul Nielsen. Han ønsker ikke at kommentere sagen, men oplyser, at der vil blive udsendt en pressemeddelelse klokken 16.

Ifølge Finans.dk, der i første omgang erfarede nyheden om Coops lukning af Fakta-butikkerne, har kæden 400 butikker rundt om i landet.

Lukningen af de mange Fakta-butikker kommer som følge af en treårige strategiplan, som man er i øjeblikket er i færd med at implementere. Planen skal blandt andet føre til besparelser hos Coop Danmark, og allerede tilbage i januar kunne supermarkedsgiganten meddele, at man vil lukke butikker.

Lasse Bolander, der er bestyrelsesformand i Coop, fortalte i den forbindelse til Børsen, at de ville kigge over hele landet, når der skal lukkes butikker. Også selv om de har et socialt ansvar for at holde butikker åbne på landet, på trods af at de genererer underskud.

»Vi ser på hele danmarkskortet for at se, hvilke koncepter, der passer bedst, og hvis der er butikker, der ikke har en fremtid, så skal de lukke. Vi holder ikke fast i butikker, der er håbløst underskudsgivende, heller ikke på landet. Vi er mere tålmodige end andre til at give butikken en chance. Vi vil gerne mobilisere borgerne i byen og gøre alt, hvad der er muligt. Når det er prøvet, og det ikke hjælper noget, så lukker vi,«

5. april fremlagde Coop Danmark resultatet for 2017. Her kunne man præsentere et overskud på 624 millioner kroner. Det er tæt på en fordobling fra året før, hvor resultatet var 349 millioner kroner. Af regnskabet fremgik det også, at Fakta trods forbedrede resultater i 2017 stadig var en underskudsforretning.