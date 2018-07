Når Cirkus Baldoni turnerer rundt i sommerlandet, bliver det helt uden optrædende dyr, for cirkusset orker ikke mere bøvl og skældud, skriver Sjællandske.

Dermed er en årelang tradition brudt, men det er prisen for at undgå aktivister, der opfordrer til boykot af cirkusset, fortæller cirkusdirektør- og ejer René Baldoni til mediet.

»Sidste år havde vi et nummer med seks katte. Den ene ville ikke optræde, og det skulle den selvfølgelig have lov til. Alle kattene var i et stort bur, og der gik den så rundt alene i de ti minutter, hvor de andre optrådte. Det var jo for dens eget bedste, men den gik og miavede og kaldte på de andre, hvilket er meget naturligt. Der var én, som optog en video på sin telefon og lagde på Facebook, og så havde vi en masse ballade. Så vi har truffet et valg, for det er den vej, vinden blæser,« siger han.

Rovdyr i cirkus har været forbudt i over 50 år, og med en aftale lavet mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, bliver det også forbudt med vilde dyr, eksempelvis elefanter.

Cirkus Baldoni har dog aldrig anvendt vilde dyr.