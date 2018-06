En kreativ og musikalsk video, var åbenbart dét, der skulle til, for at Christopher Catton kunne få tilbudt bolig i København. Nu svømmer hans indbakke i beskeder fra folk, der med glæde vil tilbyde ham tag over hovedet.

»Jeg gik rundt med idéen i nogle måneder. Jeg ville skille mig ud med det, jeg kan som musikstuderende. Og det ville måske give en større chance for, at nogle ville dele min video,« siger Christopher Catton, som drømmer om at blive københavner til september, da både kæreste, familie og venner til dagligt bor i hovedstaden, og han i næste uge bliver bachelor fra musikkonservatoriet i Aarhus.

Se hans Facebook-video, der allerede nu har fået knap 44.000 visninger, nedenfor, hvor han som sanger, på overbevisende manér, forsøger at finde en bolig i København.

Allerede nu, ikke engang et døgn efter, han har lagt videoen på sin Facebook-profil, har flere personer skrevet til ham.

»Jeg har fået en god håndfuld beskeder. Det er alt fra folk, der har en lejlighed, til folk, der vil lade mig sove et par nætter i deres lejlighed. Der har været en stor variation i beskederne, men dem, jeg har fået, er allesammen nogle skidesøde beskeder fra søde mennesker,« siger 22-årige Christopher Catton, der også agerer forsanger i bandet 'Boys From Heaven'.

Da han søndag lagde videoen på Facebook, havde han aldrig turde drømme om den store opbakning og de mange tusinde visninger, han har fået.

Derfor har han endnu ikke haft tid til at sortere i de mange beskeder.

»Jeg har ikke sagt ja til noget endnu. Det er ikke engang 24 timer siden, jeg lagde videoen op. Senere i dag vil jeg sortere i beskederne, for der er også kommet en masse kommentarer på opslaget, som jeg ikke har læst endnu. Der er meget potentiale, og det ser allerede meget positivt ud,« siger han med håbefuld mine.