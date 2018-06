Armerede døre, kameraer, vagter og store hunde. Ligesom mange andre velhavende personer har erhvervsmanden og FLSmidth-arvingen Christian Kjær set sig nødsaget til at gå til yderligheder for at sikre sit hjem mod uindbudte gæster. Han vil dog ikke gå så langt som rigmanden Karsten Ree, der truer med at udøve selvtægt mod en eventuel hjemmerøver.

»Jeg er så gammel, så jeg er ikke bange for at miste mit liv, og jeg gider ikke skulle ind at sidde i spjældet på grund af en eller anden røver. Men jeg synes, det er irriterende at miste nogle af tingene, da de har affektionsværdi«, lyder det fra den 75-årige hofjægermester og advokat, Christian Kjær.

Som B.T. tidligere har beskrevet, hyrer velhavende personer i stor stil private vagtværn – og endda i nogle tilfælde private livvagter – samt sikrer deres hjem for at føle sig sikre.

"Jeg har jo hunde, så de bliver spist, hvis de kommer." Christian Kjær om sit forsvar mod hjemmerøvere og indbrudstyve

Ifølge flere sikkerhedseksperter skyldes det, at trusselsbilledet har ændret sig. De seneste år har der været flere hjemmerøverier mod velhavende personer, og i nogle familier frygter man kidnapning af børnene.

»Der er mange private, der har fået øjnene op for livvagter, og der er mange private, der bruger sikkerhedsfirmaer. Gennem tiden er vi blevet væsentlig mere velhavende herhjemme, og man har fået mere fokus på, at det også er en måde at udøve pression på – at hvis jeg ikke kan gå direkte efter dig, så kan jeg måske gå direkte efter dine børn,« har tidligere PET-livvagt Jesper Palm Lundorf fortalt til B.T.

Da Christian Kjær havde indbrud på sin gård Sandbjerggaard for nogle år siden, brød tyvene ind med en stige på første sal. Det undrede Kjær, der netop havde fået sikret hele sin underetage.Samme fremgangsmåde er dog blevet benyttet ved et indbrud hos Karsten Ree og flere andre velhavende personer. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Da Christian Kjær havde indbrud på sin gård Sandbjerggaard for nogle år siden, brød tyvene ind med en stige på første sal. Det undrede Kjær, der netop havde fået sikret hele sin underetage.Samme fremgangsmåde er dog blevet benyttet ved et indbrud hos Karsten Ree og flere andre velhavende personer. Foto: Ida Marie Odgaard

Christian Kjær har ikke oplevet trusler på livet, men familien har oplevet flere ubehagelige situationer. Christian Kjærs datter, Michala Kjær, er blandt andet blevet overvåget af en person i en bil.

Og selv om hofjægermester Kjær, der er kendt som en habil skytte, ikke decideret går ind for selvtægt og kunne finde på at skyde en røver, så tøvede han ikke med at tage sagen i egen hånd.

»Jeg gik ned til ham og sagde: 'Hør her ven, hvis der bliver indbrud her, så bliver du meldt. Jeg har dit bilnummer og et billede'. Siden er der aldrig sket noget«, forklarer Kjær, der dog flere gange tidligere har været udsat for indbrud i både sit hjem på Sandbjerggaard ved Hørsholm og på sin lystejendom på Venø.

Siden har han oprustet på sikkerhedsfronten med armerede døre overalt. Desuden har han private sikkerhedsvagter, der overvåger hans hjem, samt videoovervågning.

Rigmanden Karsten Ree, der her ses med sin kone Janni Ree, har udtalt, at han ikke vil tøve med at skyde en røver med sit jagtgevær, hvis han føler sig truet på livet. Så langt vil Christian Kjær dog ikke gå. Foto: Simon Læssøe Vis mere Rigmanden Karsten Ree, der her ses med sin kone Janni Ree, har udtalt, at han ikke vil tøve med at skyde en røver med sit jagtgevær, hvis han føler sig truet på livet. Så langt vil Christian Kjær dog ikke gå. Foto: Simon Læssøe

De private sikkerhedsvagter er dog ikke noget nyt. Dem så han sig allerede nødsaget til at anskaffe, da han i 1988 blev gift med Spies-enken Janni Spies, der ligesom han selv havde en stor formue.

Fakta Fakta – sådan sikrer de rige sig Panikrum med armerede døre

Skudsikre ruder

Private vagtværn

Private livvagter

Overvågning

Hunde

Det er dog ikke frygten for at møde en røver, der bekymrer Kjær mest. Faktisk er han mest bekymret for at miste sine ting:

»Jeg har jo hunde, så de bliver spist, hvis de kommer. Det er mere affektionsværdien. For eksempel tog de ved et indbrud på Venø de bøsser, jeg havde arvet fra min far. Men de var registrerede og forsikrede, så dem kunne de ikke komme af med. Og de var en formue værd”, siger Kjær, der efterfølgende fik sine bøsser tilbage, da en krybskytte henvendte sig og fortalte, hvor de var.